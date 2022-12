Samana: “Nieuw Oostends parkeerbeleid viseert mensen met een handicap”

Het Oostendse parkeerbeleid viseert mensen met een handicap. Dat zegt Samana, de vereniging van chronisch zieken, vrijwilligers en mantelzorgers, die behoort tot de Christelijke Mutualiteit. Samana klaagt aan dat de parkeerkaart voor mensen met een handicap enkel mag gebruikt worden door mensen van wie de nummerplaat vooraf geregistreerd is en beperkt is tot twee nummerplaten per kaart.

Het stadsbestuur nam sinds begin december het parkeerbeleid weer in eigen handen, nadat het jaren door privébedrijf Streeteo werd gevoerd. Een van de nieuwigheden betreft de parkeerkaart voor mensen met een handicap. Vroeger mochten mensen met deze kaart gratis parkeren, zowel op de speciaal voorziene parkeerplaatsen voor mensen met een handicap als op andere betalende parkeerplaatsen. Voor de speciale gehandicaptenplaatsen blijft dat het geval, maar op de plaatsen die normaal betalend zijn, mogen mensen met een beperking enkel nog gratis parkeren als ze zich vooraf laten registreren.

“Bovendien is de parkeerkaart beperkt tot maximum twee nummerplaten per kaart. Dit is ronduit mensen met een handicap viseren”, zegt Evelyn Geerdens, educatief medewerker van Samana. “Onze West-Vlaamse stuurgroep belangenbehartiging vindt het nieuwe Oostendse parkeerbeleid erg asociaal voor mensen met een handicap. Ze worden opgezadeld met extra administratie en beperkt in hun verplaatsingen. De stad Oostende neemt deze maatregelen om misbruik te voorkomen, maar hierdoor viseren ze wel alle mensen met een handicap, ook deze voor wie de parkeerkaart geen luxe is, maar een bittere noodzaak.”

Berg van administratieve last

“Als je een parkeerkaart voor mensen met een handicap hebt, dan moet je in Oostende eerst geregistreerd zijn, voor je de parkeerkaart mag gebruiken om gratis te parkeren op een bovengrondse reguliere parkeerplaats. Dat kan je online doen, maar niet iedereen is even vaardig hierin. Het alternatief is dan langsgaan bij het fysieke parkeerloket of telefonisch contact opnemen, maar daar zijn de (telefonische) openingsuren wel beperkt. We vragen ons af hoeveel mensen dit zullen doen, en al zeker als je eens een dagje naar zee trekt of als buitenlandse toerist Oostende bezoekt. En ben je niet geregistreerd, dan loop je een grote kans op het betalen van een retributie.”

“Samana vraagt zich ook af hoe het komt dat registratie van een parkeerkaart eigenlijk nog nodig is. De verschillende overheden in ons land zouden digitaal toch met elkaar verbonden moeten zijn. Als iedere stad of gemeente zijn eigen registratiesysteem start, dan dreigt een onhoudbare berg van administratieve last voor mensen met een handicap. Daarnaast vinden we het aantal nummerplaten per parkeerkaart veel te laag. Mensen met een handicap hebben meestal meer dan twee mensen nodig waar ze beroep op doen voor hun verplaatsingen. Dat kan gaan om hun kinderen, maar ook vrijwilligers van de mindermobielencentrale of organisaties om hen naar vrijetijdsactiviteiten te brengen. We verwachten van de stad Oostende dat ze hun nieuw parkeerbeleid dringend herzien. Want dit is anders wel een heel zuur nieuwjaarscadeau voor mensen met een handicap.”