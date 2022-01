Sam Rutherford:“Zara wil astronaute worden”

Wanneer maandag de 19-jarige Zara Rutherford op de luchthaven van Wevelgem zal landen, zal ze officieel de jongste vrouw ter wereld zijn die in haar eentje rond onze aardbol vloog. Er is in België ook geen man die haar dat voordeed. Meteen een tweede record dus. Ook haar moeder Beatrice De Smet zal daar ongetwijfeld aanwezig zijn. En haar vader Sam Rutherford. Zij wonen in Sint-Genesius-Rode, waar ze samen het bedrijf Prepare to Go runnen. Het was daar dat we met Sam spraken.

Sam Rutherford kijkt ook uit naar de aankomst van zijn dochter. Al heeft hij nog nooit een intenser contact met haar gehad dan nu, vertelt hij. “Ik heb wellicht nog nooit zo vaak met haar gesproken als de laatste maanden. We staan constant in verbinding. Kijk, nu is het nog maar middag en ik heb al een 20-tal berichten met haar uitgewisseld.”

De vele duizenden die haar exploten volgen via sociale media hebben Zara intussen leren kennen als een dartel zonnekind. “Ja, ze is altijd aan het lachen,” geeft Sam toe. “Zo gaat ze ook door het leven. Als ze merkt dat we ongerust zijn, zegt ze meteen: ‘Maak je geen zorgen’ of ‘alles komt goed’. Dat heeft ze van mij. Haar moeder is voorzichtiger. Wat goed is. Karakterieel is Zara een goeie mengeling van ons beiden.”

De toer rond de wereld is voor Zara (19) nog maar een begin

Terwijl we Beatrice De Smet op een Britse zender hoorden vertellen dat haar hart een slag oversloeg (‘my heart skipped a beat’) toen ze vernam wat haar dochter van plan was, zei Sam meteen ‘Go for it!’. “Zara is 19 jaar oud, een heel bekwame pilote en ze streeft haar dromen na. Ze wou een gap year nemen voor ze aan de universiteit begon. Zara wou er iets speciaals van maken, iets wat anders was en verbluffend.” De drang om krachttoeren uit te halen heeft ze dan weer van haar vader. Hij durfde als piloot ook al eens voor een stunt zorgen: “Ja, ik heb destijds wel eens met een toestel op de Noordpool geland en in Afrika heb ik zaken gedaan met vliegtuigen en helikopters die een ander niet meteen zou doen,” lacht hij. Maar dochterlief wou meer dan een eenmalige stunt. “Ze wou iets doen dat haar kon helpen om binnen te geraken aan universiteiten waar ze anders misschien niet welkom zou zijn. Toen ze ontdekte dat de jongste vrouw die ooit rond de wereld vloog 30 was en de jongste man 18, zei ze: ‘Dit moet rechtgezet worden’. En die klus is bijna geklaard.”

Vliegtuigbezorgers

Vader Sam lijkt er allemaal licht over te gaan. Misschien doordat hij en zijn vrouw met hun bedrijf Prepare to Go eigenlijk niets anders doen dan voortdurend de hele wereld rondvliegen. “We zijn in feite een bezorgdienst van vliegtuigen. Als iemand een vliegtuig op punt a heeft en hij of zij heeft dat vliegtuig nodig op punt b, dan vliegen wij dat toestel daar naartoe. Vanuit een praktisch standpunt is wat Zara nu aan het doen is voor ons heel eenvoudig. Maar voor haar is het natuurlijk een hele prestatie. Toen ik vorig jaar in mei een vliegtuig van Texas naar India moest brengen, nam ik haar mee en liet ik haar nu en dan sturen. Zo wist ze hoe het aanvoelde om een klein vliegtuigje rond de wereld te vliegen. Ik ben momenteel mijn zoon op dezelfde manier aan het opleiden. Ik vloog deze zomer met hem van de UK naar Indiana en dan van Chicago naar Duitsland.

Zara was nog maar een paar maanden oud toen we vanuit Wevelgem met het vliegtuig mijn ouders gingen bezoeken.

Zo’n netwerk en dan laat hij zijn dochter vertrekken en aankomen in Wevelgem. Terwijl hij en zijn gezin in Sint-Genesius-Rode wonen. “Bea is van Kortrijk, haar moeder en een van haar zussen wonen hier nog en we kennen de mensen in Wevelgem. Zelf kom ik uit Southampton, in het Zuiden van Engeland. Als je daar met de wagen naartoe wil, ben je negen uur onderweg. Zara was nog maar een paar maanden oud toen we vanuit Wevelgem met het vliegtuig mijn ouders gingen bezoeken. Ik was toen ook al piloot en dus huurden we regelmatig een toestel. Mijn vrouw en ik hebben enkele jaren in Knokke de Zoute Air Trophy georganiseerd, een wedstrijd met vliegtuigjes uit de jaren ’20 en ’30 die er op het strand landden. We hebben toen eigenlijk de hele infrastructuur van Wevelgem naar Knokke getransfereerd.”

De vader van Zara heeft samen met haar moeder een bedrijf in Sint-Genesius-Rode waarmee ze voor eigenaars van kleine vliegtuigjes toestellen over de hele wereld bezorgen (foto KVdm)

Drietalig

Wie Zara’s exploten online volgt, hoort een Britse tiener aan het woord. Maar ze spreekt ook vlot Frans en Nederlands. “Toen we destijds in Brussel gingen wonen, was het plan dat we na verloop van tijd naar Engeland zouden terugkeren,” zegt Sam. “Omdat we de taalontwikkeling van de kinderen niet te moeilijk wilden maken, besloten we om in twee talen te communiceren. Ik sprak Engels met hen en Bea, die van thuis uit perfect tweetalig was, communiceerde in het Frans. Maar toen na verloop van tijd duidelijk werd dat we hier zouden blijven, vonden we dat de kinderen ook Nederlands moesten spreken. En dus hebben we ze enige tijd naar Nederlandstalige scholen gestuurd. Zara zat enkele jaren in Loppem. Ze heeft daarna haar humaniora afgemaakt aan St. Swithun’s in Winchester en zo is Engels intussen haar eerste taal. Maar als ze straks in Wevelgem landt, zal je merken dat haar Nederlands ook best vlot blijft,” zegt hij.

Astronaute

In vele van de 50 of meer landen waar ze aankwam, stonden tv-ploegen en prominenten haar op te wachten en ontpopte Zara zich als een begenadigd spreker. Ze is voor veel jonge meisjes een rolmodel geworden. “Aan haar school in Engeland zijn er 51 meisjes die zich hebben ingeschreven om vlieglessen te volgen. Er zijn ook al uitnodigingen in de bus gevallen van universiteiten die haar graag willen inschrijven. Ze heeft ambitie. Ze wil astronaute worden. Dat willen wij natuurlijk allemaal, maar zij zou die droom weleens kunnen waarmaken.”

Dat ze intussen bevriend is met Richard Branson kan ook wel helpen. “Ja, ze is langs geweest op zijn eiland en heeft tennis met hem gespeeld. Zara had eerst contact met zijn dochter Holly, die van haar project gehoord had. Ze kwamen meteen overeen. Via Holly kwam Virgin aan boord als sponsor. En toen bleek dat haar vliegroute doorheen de Caraïben liep, stelde men bij Virgin voor dat ze bij Richard zou gaan lunchen op zijn privé-eiland in de Britse Maagdeneilanden. Ze hebben nadien nog tennis gespeeld en uiteindelijk is ze ook op het eiland blijven overnachten. En vervolgens is ze ook bij Virgin Galactic langsgeweest, waar ze in de ruimteschipsimulator is gekropen. En daar bovenop kreeg ze ook een uitnodiging voor Elon Musks ‘Space X’ in Los Angeles, waar ze een rondleiding heeft gekregen.”

“Eigenlijk hoop ik dat deze wereldreis nog maar een eerste opstapje is voor Zara naar een nog veel groter avontuur.”