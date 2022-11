Sam Gooris start het Poperings Keikoppencarnaval met veel ambiance

Vzw Keikoppencarnaval heeft het carnavalsseizoen op gang getrapt met ‘XI’ in JOC De Kouter in Poperinge. Onder andere de Alpenzusjes, Dizzy Dropz en Sam Gooris hebben het carnavalsseizoen in stijl geopend.

Het Keikoppencarnaval heeft het nieuwe caranvalsjaar geslaagd kunnen starten met XI. “In JOC De Kouter trapten we het seizoen op gang met een receptie voor de carnavalsverenigingen en aansluitend een fuif die voor iedereen toegankelijk was. De openingsreceptie voor carnavalisten was super. We kregen heel veel positieve reacties”, zegt Jeroen Horré van het organiserende vzw Keikoppencarnaval.

“Vanaf 21 uur was er onze fuif. We wilden een mix aanbieden van ambiance en carnaval. Het was een uiteenlopende affiche van David Bamelis die ambiance muziek draaide, naar Sam Gooris die terug het beste van zichzelf gaf. Daarna volgden lokale dj’s Dizzy Dropz die de jeugd trakteerde op eigentijdse beats. Met de Alpenzusjes hadden we dan een optreden voor de echte carnavalisten en afsluiten deden we met hardere werk van Brasbère”, vertelt Jeroen. “Uiteindelijk mochten we een 600 mensen verwelkomen in een bomvolle zaal. We mogen absoluut zeggen dat het een heel geslaagde editie was. Tegen 8 uur vanmorgen was de zaal volledig opgekuist. Ondertussen zijn de eerste artiesten al geboekt voor onze fuif tijdens het carnavalsweekend in maart.”