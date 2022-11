Sam Goethals start met hoef- en vachtverzorging: “Graag doorgroeien tot hoefsmid”

Sinds kort kan je in Lichtervelde terecht bij Sam Goethals voor het scheren en bekappen van paarden en pony’s, en het bekappen van geiten, schapen en ezels.

Sam Goethals (19) woont in de Brugsebaan 5 in Lichtervelde, en is de zoon van Hans Goethals en Tine Ramon. Hij studeerde dierenzorg in het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare, volgde er een zevende jaar hoef en vacht en nu een extra jaar voor hoefsmid in Syntra West. Begin oktober startte hij met hoef- en vachtverzorging.

“Ik ben erg geïnteresseerd in dieren. Vooral de paardensport spreekt mij aan. Ik doe mee aan wedstrijden jumping”, vertelt Sam. “Thuis hebben we zelf een pony en twee paarden. Met het ene paard kan ik rustig wandelen waarbij ik mijn hoofd kan leegmaken. Het andere paard is nog jong, maar is zeer talentvol voor de jumpingsport. Ik ben zelf nogal chaotisch van aard, maar op de een of andere manier word ik rustiger als ik met de paarden bezig ben en anderzijds worden zij rustiger als ik bij hen ben.”

Feeling

“Ik scheer en bekap pony’s en paarden en bekap geiten, schapen en ezels”, gaat Sam verder. “Bekappen is rond de hoef werken. Je kan het vergelijken met nagels kort knippen bij mensen. Dit gebeurt vooral in de warmere maanden, als het paard meer uit de stal komt om ermee te rijden. In de winter is het drukker in het scheren. Het scheren is vooral bij sportpaarden. We scheren de haren af tot op drie millimeter, dit omdat het er mooier uitziet, maar ook voor de gezondheid van het paard. Een paard heeft veel haar, wat langer nat blijft waardoor ze er ziek van kunnen worden. Het scheren wordt ook gedaan bij oude of chronisch zieke paarden, die moeilijkheden hebben met het verharen.”

“Op vraag scheer ik zonder verdoving. Er is vaardigheid, feeling en een natuurlijke rust voor nodig, want een jong paard is nogal schrikachtig. Je moet ze stil proberen te houden, maar je mag ze niet bang maken”, zegt Sam.

“Ik werk op een manege en volg daar ook mijn stage als hoefsmid. Daarnaast werk ik drie dagen per week bij een dierenarts in Zonnebeke. Ik vind het allemaal heel interessant en wil als zelfstandige verder groeien, ook als hoefsmid”, besluit Sam. (JW)