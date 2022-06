Sam de Praeter in levend kunstwerk ‘Stasis’

Ter afsluiting van de tentoonstelling Black Sun van Ruben Bellinkx in de Paardenstallen in Kortrijk, organiseert Be-Part op zondag 5 juni om 16 uur de stille en bewegingsloze performance Stasis in het Begijnhof in Kortrijk.

Tijdens Stasis zien we een indrukwekkende piramide, die bestaat uit 34 mannen in maatpak. Allen houden ze een tafel in de mond geklemd die als draagvlak dient voor de volgende laag van de piramide. De piramidevormige constellatie heeft iets weg van een mysterieuze ceremonie, waarvan de deelnemers gevangen lijken te zitten in een structuur die de grenzen van het onmogelijke aftast.

‘Stasis’ is een toestand van stabiliteit waarin alles in balans is, maar bij Bellinkx is het meestal een zeer fragiel, wankel evenwicht waar de toeschouwer mee geconfronteerd wordt. De rust is slechts schijn. Er hangt verstilling in de lucht en een bijna sacrale sfeer. Bellinkx bouwt een eigen universum op vol tegenstellingen, schoonheid en vervreemding, want al snel wordt duidelijk dat de mannen zich in een oncomfortabele positie bevinden. Eén van die mannen is Sam de Praeter (35): “Ik zag het werk passeren via compañeros (geëngageerde toeschouwers van Kunstencentrum BUDA, nvdr.) en voelde me direct aangetrokken deel te nemen aan deze indrukwekkende performance. Ik vond het een uitdaging eens iets anders te doen en deel te mogen zijn van een levend kunstwerk. De voorbereiding bestond tot nu toe uit een pasdag en opmeten van het lichaam, de effectieve generale repetitie zal doorgaan op de dag van de performance. Daarnaast raad ik ook iedereen aan om eens af te zakken naar de Paardenstallen waar je de gratis tentoonstelling Black Sun kan bezichtigen. Een zeer mooi en diepgaand werk”, aldus de Praeter.

Black Sun

Black Sunloopt nog van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur. In deze solotentoonstelling toont Ruben Bellinkx in primeur drie nieuwe films, waaronderBlack Sun. Daarnaast toont hij ook zijn eerste 35 mm-film,Double Bind. De tentoonstelling bevat ook een twintigtal tekeningen en stereofoto’s, waarvan de meeste nooit eerder werden getoond. (MD)