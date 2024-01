Salvator Cogge en de belevingstuin van vzw De Kade krijgen de PR-Oostkampprijs

Op een feestelijke nieuwjaarsreceptie heeft JONG CD&V Oostkamp met grote trots de PR-Oostkampprijs uitgereikt aan de heer Salvator Cogge en bij uitbreiding aan het team van vzw De Kade, dat betrokken is bij het project Belevingstuin. Deze jaarlijkse onderscheiding wordt toegekend aan individuen of organisaties die zich op buitengewone wijze hebben ingezet om van Oostkamp een gemeente te maken waar warmte en inclusie centraal staan.

Salvator Cogge, begeleider bij Klavervier Oostkamp vzw De Kade, heeft deze prijs ontvangen vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de realisatie van een inclusieve belevingstuin in de gemeente Oostkamp. Salvator heeft niet alleen het project geleid, maar heeft ook contact gelegd met buurtbewoners en de gemeente om het project te ondersteunen. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving en ging daarvoor op een uitzonderlijke expeditie samen met Ivan Baert en Kurt Vansteelandt, waarbij ze de Huayna Potosí-berg ofwel de stille berg in Bolivië hebben beklommen. Deze indrukwekkende sportieve prestatie diende als een inzamelingsactie om de benodigde financiële middelen voor de inclusieve belevingstuin te verwerven.

Belevingstuin

Het project bevindt zich op een braakliggend stuk grond in de Azaleastraat, dat grenst aan de terreinen van Klavervier. Het heeft als voornaamste doel een ontmoetingsplaats te creëren waar iedereen van harte welkom is om te genieten van een warme en verbindende omgeving. “De PR-Oostkampprijs symboliseert onze erkenning en waardering voor de toewijding van Salvator Cogge en vzw De Kade aan het versterken van de gemeenschap en het creëren van een inclusieve leefomgeving voor alle inwoners van Oostkamp. Deze prijs is een inspiratiebron voor allen die zich inzetten voor een nog warmere en meer inclusieve toekomst voor onze gemeente”, weet Toben Braeckevelt te vertellen.

“Ik voel me enorm vereerd om deze trofee in ontvangst te nemen, niet voor mij maar voor alle bewoners en medewerkers van de Kade. Ik heb deze nominatie niet alleen verdiend maar het is een werk van een aantal mensen samen, met de nadruk op samen. Met ons project is het de bedoeling om iets te doorbreken, mensen samen te brengen want we hebben allemaal wel een beperking, de een iets meer dan de andere. Zelfs heb ik tijdens het beklimmen een oogletsel opgelopen waardoor in nu als begeleider inde Kade ook zelf een visuele beperking heb. Maar we blijven ons toeleggen op waarin onze mensen goed zijn en niet op hun beperking”, besluit Salvator Cogge. (GST)