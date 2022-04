Sally Meysman ruilt Café De Zon in Dranouter voor Peace Village in Mesen

Sally Meysman wordt de nieuwe centrumverantwoordelijke van Peace Village, het jeugdverblijfcentrum in Mesen. Ze volgt zo Matti Vandemaele op die eind oktober 2020 adviseur werd op het kabinet van Petra De Sutter. Matti was zeven jaar lang aanwezig in Peace Village.

Net geen twee jaar na zijn afscheid komt de leiding van Peace Village nu in handen van Sally Meysman (34). De dagelijkse leiding van Peace Village werd tijdelijk waargenomen door Stijn Delaere, die deze taak combineerde met zijn taak als coördinator van Snuffel Hostel in Brugge. Beide hostels zijn onderdeel van Volkstoerisme vzw. Sally was dan weer zes jaar lang uitbaatster van café In De Zon in Dranouter. “Ik had eerder aangegeven nieuwe horizonten te willen opzoeken. Toen ik de oproep zag verschijnen, heb ik meteen gesolliciteerd. Na het gesprek werd ik ook aangeworven”, aldus Sally. “Het is nu mijn taak om Peace Village opnieuw op de kaart te zetten na de gedwongen moeilijke periode door corona. Ik zal vooral de huidige werking verder optimaliseren alvorens met nieuwe ideeën op de proppen te komen.”

Engelse toeristen

Ondertussen lopen de boekingen opnieuw vlot binnen. Zo is de komende maand mei volgeboekt. “Ook Engelse toeristen vinden opnieuw de weg naar Mesen, vooral dan individuelen. De groepen zullen wel volgen.” Met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog haalde Peace Village tot 24.000 overnachtingen op jaarbasis.

Sinds de start van de werking nu goed 16 jaar geleden zette Peace Village in op internationale en dan voornamelijk Engelstalige toeristen. Sally wil van Peace Village ook een verblijfplaats maken voor Vlaamse jongeren en toeristen en duidt zo op de recent gebouwde polyvalente zaal. “De ruimte werd uitgerust met toiletten, opslagruimte, beamer, tafels en stoelen en is een absolute meerwaarde voor onze groepen, maar kan evenzeer gebruikt worden door families of verenigingen.”

Peace Village kwam er als de de voltooiing van het Ierse Vredespark en werd een internationaal, landelijk hostel dat geschikt is voor seminaries en vergaderingen, ideaal voor verenigingen, bedrijven, jeugd en schoolgroepen. De eerste steen werd gelegd op 7 juni 2005 door eerste minister van Ierland Bertie Ahern, in het bijzijn van de burgemeester van Mesen, Sandy Evrard, en de Vlaamse minister van Administratieve Zaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, Geert Bourgeois. De opening vond plaats op 7 juni 2006. (MDN)