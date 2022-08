Safia en Mariano nieuwe uitbaters van leescafé ’T Zeeteltje in bibliotheek Oostende

Voortaan is er weer een volwaardig leescafé in de bibliotheek van Oostende. Mariano en Safia, beiden al jaren verknocht aan de stad, zetten hun schouders onder de nieuwe zaak ’T Zeeteltje waarin ze 50.000 euro investeren.

Mariano Vanhoof (47) heeft Oostende nooit losgelaten: “Mijn vader, een gewezen zeeman, kwam al vaak naar de kust en ik liep hier de laatste twee jaar van mijn humaniora school. Sindsdien kom ik al 30 jaar terug naar Oostende.”

Onder Vuur

Mariano heeft als scenarist en tv-producent een mooi palmares: hij werkte mee aan Vidange Perdue, Hasta La Vista, My First Highway en De Collega’s 2.0. Hij is thans coproducent en uitvoerend producent van de reeks Onder Vuur 1 en 2 die in de badstad werd opgenomen. “Ik heb mijn hart verloren aan de stad”, klinkt het.

Ook echtgenote Safia Aggoune (49) , gewezen uitbaatster van een dansschool, kent Oostende: “Als twintiger ging ik hier uit. We hebben hier ook al zeven jaar een tweede verblijf en heel veel vrienden.”

Vintage interieur

Via hen hoorden ze dat de stad een concessie uitschreef voor het leescafé. Dat stond al jaren leeg, na een debacle met de vorige uitbater. De stad probeerde het nadien met vrijwilligers maar toen kwam de pandemie en sloot het café definitief. Tot dinsdag. Marino en Safia bedachten ’T Zeeteltje, een verwijzing naar de zee en het vintage interieur.

“Net op het moment dat ik na 30 jaar dansschool en de pandemie aan een nieuwe uitdaging toe was, kwam dit op ons pad”, zegt Safia.

Verlengde van de woonkamer

Mariano benadrukt dat ze met hun nieuwe zaak iedereen willen bereiken: “Mensen moeten het gevoel hebben dat ze thuiskomen. We willen af van het kantinegevoel en de charme van het pand in de kijker zetten. ’T Zeeteltje wordt het verlengde van de woonkamer.”

“Hier kunnen mensen verpozen, mediteren, een koffie drinken, een taartje of kleine snack eten. Over de middag zal er ook soep zijn. We zullen ook kranten aanbieden en zetten in op dagelijkse verse bereidingen met producten van de korte keten, zoveel mogelijk van lokale handelaars.”

“De stad en wij vinden dat belangrijk. Maar het trekt zich ook door in het meubilair, kwalitatief tweedehandsmeubilair in een retrostijl. De gemoedelijke sfeer staat centraal en we richten ons tot de bibbezoekers, buurtbewoners en tweedeverblijvers, Oostendenaars en toevallige passanten.”

Studentvriendelijk

Het wordt een studentvriendelijke stek met een muzikale ziel: zo staat er een piano en zoon Charlie (15) zal er spelen en helpen in de zaak. Ook Oostende is klaar voor ’T Zeeteltje: tijdens de laatste voorbereidende dagen kwamen voorbijgangers en bibbezoekers langs om hun waardering uit te drukken dat er eindelijk weer een leescafé zou komen in de bib.

’t Zeeteltje is open van dinsdag tot zaterdag tijdens de openingsuren van de bibliotheek. “Soms zullen we ook later open zijn als er bijvoorbeeld evenementen plaatsvinden. En in de zomer zouden hier ook een concertje, lezing of filmavond kunnen plaatsvinden.”