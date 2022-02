Safa Maatallaoui ondersteunt anderstalige nieuwkomers

Safa Maatallaoui, toeleider in diversiteit, ondersteunt anderstalige nieuwkomers in Harelbeke. Zij heeft zelf een migratieachtergrond en (her)kent de drempels naar dienstverlening.

Kandidaat-vluchtelingen die in Harelbeke in het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) verblijven, hebben tijdens hun asielprocedure recht op materiële opvang, beter bekend als bed, bad, brood, en sociale, medische en juridische begeleiding. In het LOI van het Huis van Welzijn worden 24 asielzoekers opgevangen: vier gezinnen en vier alleenstaanden. Zij werden door Fedasil aan Huis van Welzijn toegewezen en verblijven in individuele woningen en studio’s die uitgerust zijn met de nodige voorzieningen, zodat ze zelf voor hun dagelijkse basisbehoeften kunnen instaan.

Drempels

“Een van onze taken is ervoor zorgen dat mensen zich snel thuis voelen in Harelbeke. Dit omvat veel praktische zaken: inschrijven in school, toeleiding naar Nederlandse les, helpen zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding en huisvesting, doorverwijzen voor nodige medische zorgen, huisvuil leren sorteren, (vrijwilligers)werk. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op de hulp van onze toeleidster Safa Maatallaoui. Zij helpt ons ook bewust te worden van de drempels die nieuwkomers ervaren. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers die deze mensen wegwijs maken in het dagelijkse leven”, zegt maatschappelijk werker Gwendoline Verheye.

“Naast mensen op de vlucht zijn het ook vaders, moeders, broers en zussen, mensen met hoop en angst. Je land verlaten om op een onbekende plek een nieuw hoofdstuk te beginnen, valt niet zomaar onder woorden te brengen”, vertelt Safa Maatallaoui, die van Marokkaanse afkomst is. “Wel geboren en getogen in Kortrijk. (lacht) Ik weet wat het is om met een migratieachtergrond op te groeien. Al op jonge leeftijd klopten familie en vrienden bij me aan met de vraag of ik hen kon helpen. Ik ben eigenlijk opgegroeid als toeleider. Ik heb een passie voor talen en spreek vloeiend Nederlands, Arabisch, Frans en Engels en in mindere mate ook Spaans en Duits. Dit is uiteraard een troef binnen mijn werk. Begrepen worden in de uitdrukking van je vragen en noden zorgt dat de juiste bruggen gebouwd worden. Dat is mijn kerntaak, ik ben geen sociale tolk.”

Brug

Safa krijgt allerhande vragen over brieven, school, huisvesting, vrije tijd en meer. “Ik koppel dit terug aan de maatschappelijk werker of aan de juiste dienst en vorm zo de brug. Ik informeer, motiveer en leid toe, soms door letterlijk mee op stap te gaan. Dit schept een gevoel van veiligheid en steun. Anderzijds probeer ik hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.”