Sacred Books voegt ‘Extended Reality’ toe aan bezoek Karmelietenklooster

De organisatie Sacred Books, die Brugs religieus erfgoed en leven ontsluit, versterkt de beleving van een bezoek aan het Karmelietenklooster met de introductie van Extended Reality. “We hebben ook enkele kloosterlingen 3D-gecapteerd”, zegt coördinator Doenja Van Belleghem.

Sacred Books / Secret Libraries zet zich al enkele jaren in om het publiek op een vlotte manier te laten kennismaken met het religieus erfgoed en religieuze leven in de stad. Deze organisatie staat in voor gegidste bezoeken aan twee ‘levende kloostergemeenschappen’, namelijk het Engels Klooster in de Carmersstraat en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in de Ezelstraat. Dit in nauwe samenwerking met de bewoners, respectievelijk zusters en paters, die bij gelegenheid ook een woordje uitleg geven over het kloosterleven.

In het Karmelietenklooster wordt daar nu nog een extra belevingslaag bijgelegd. “Sacred Books XR is een deelproject van Sacred Books / Secret Libraries en vat scenes uit het religieuze leven in Extended Reality”, vertelt coördinator Doenja Van Belleghem. “Het gaat om een extra beleving bovenop de gegidste rondleiding. Via QR-codes die aangebracht zijn doorheen het klooster kan de bezoeker via een tablet die we uitlenen heel wat scènes bekijken en beluisteren, zoals het bidden, het gregoriaans gezang en het samen de maaltijd nemen in de kloosterrefter. Er zijn ook enkele kloosterlingen in 3D gecapteerd. Zij vertellen het verhaal van hun roeping, hun intrede en hun leven als Karmeliet. En er is ook een kloosterling als een interactieve holografische getuige gerealiseerd. De bezoeker kan hem allerlei vragen stellen en de getuige geeft een antwoord.”

Sacred Books werkte hiervoor samen met het gespecialiseerde Brugse bedrijf Alfa Vision. “Met de keuze om nieuwe technologieën te integreren, wil Sacred Books het bezoek aan het klooster blijvend aantrekkelijk houden, ook wanneer de religieuzen niet altijd of niet meer aanwezig of beschikbaar zijn voor de bezoekers”, vervolgt Doenja Van Belleghem. De Provincie West-Vlaanderen is een bijzonder grote partner in dit project en steunde het met een projectsubsidie van 100 000 euro. “Dit project kan op onze steun rekenen om dat het een unieke en nooit eerder geziene manier is om in contact te komen met de kloostergemeenschappen en dit op de erfgoedplekken zelf”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu.