Sabrina van frituur ’t Meulentje in Maldegem verrast haar man: Terminale Jürgen krijgt rit in droomwagen

Jürgen Coussement, samen met zijn vrouw Sabrina Vandeostyne de drijvende kracht achter frituur ‘t Meulentje in de Noordstraat in Maldegem, is ongeneeslijk ziek. Het was zijn droom om ooit eens met een (peperdure) Bentley Bentayga te rijden. Die droom heeft zijn vrouw voor hem waargemaakt. “Een onvergetelijke dag”, zegt Jürgen.

Toen Jürgen Coussement op zaterdag 30 april 2022 geconfronteerd werd met het keiharde nieuws dat hij pancreaskanker had, werden zijn leven en dat van zijn vrouw Sabrina (50) en dochter Alice (17) helemaal overhoop gegooid. Als optimist pur sang ging hij het gevecht aan. Maar de kanker is uitgezaaid en genezen zit er niet meer in.

Jürgen kruipt na alle chemokuren en 28 bestralingen niet in een hoekje. “Hoelang ik nog te leven heb? Dat varieert van ‘een maand’ tot ‘twee jaar’. Hopelijk ben ik er nog als mijn dochter afstudeert aan de middelbare school. Samen met mijn vrouw en dochter proberen we zoveel mogelijk te genieten van de kleine dingen en mooie momenten te creëren.”

Zo’n moment creëerde zijn vrouw voor hem. Via Jürgens goede vriend Stijn Bauwens van Bistro De Kruidenmolen in Klemskerke en met medewerking van Alex Verstraete van Bentley Knokke wist ze voor hem een rit met zijn droomwagen te regelen: een Bentley Bentayga, die makkelijk een paar honderdduizend euro kost. “Op een bepaald moment stelde ik voor om eens met ons drietjes een dagje te gaan winkelen in Knokke”, vertelt Sabrina. “Toen we langs de Bentley-garage in Knokke passeerden, voerde ik mijn verrassingsplan uit.”

“We reden van Knokke naar Klemskerke, waar ik mijn vriend Stijn hartelijk bedankte. We genoten er allemaal samen van een koffie en reden dan terug naar Knokke”, zegt Jürgen dankbaar.

Mooie jaren

Jürgen en Sabrina begonnen in oktober 2016 met hun frituur. Hij was chef-kok, zij had een fruit- en groentewinkel, “en we zagen elkaar te weinig. Ons concept ‘lokaal en artisanaal’, zeg maar een frituur met ietsje meer, sloeg aan. We kunnen terugblikken op mooie jaren.”

(MIWI)