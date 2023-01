Sabine Van Overbeke uit Meulebeke blikt terug op Krak-jaar

Sabine Van Overbeke (46) heeft er haar jaar als Krak opzitten. Deze titel verdiende ze vooral voor haar inzet voor de vele getroffen gezinnen in Trooz en Pepinster die op 14 en 15 juli 2021 door een vloedgolf alles verloren.

“De titel van Krak van Meulebeke was voor mij een complete verrassing”, aldus Sabine. “Ik voelde het als een morele plicht om mensen in nood bij te staan. Via Facebook kwamen we tot een team van 25 vrijwilligers dat de handen uit de mouwen wou steken om een hulpverlening vanuit Meulebeke op touw te zetten.”

“Zo konden we met onze ploeg drie hulpkonvooien richting Ardennen sturen. De ontvangen hulp overtrof onze stoutste verwachtingen. Niet alleen de Meulebekenaren steunden massaal maar ook mensen uit de ruime regio kwamen met hulpgoederen. Ook de bedrijven lieten zich niet onbetuigd en schonken hulpgoederen met een gul hart. Het tweede en derde konvooi dat we stuurden was al verfijnder en getoetst aan de meest dringende noden ter plaatse. We onderhouden nog contact Hilda, Francine en José, inwoners van daar die de hulp nog steeds coördineren.”

Warme momenten

“Ik wil langs deze weg mijn teamleden en iedereen die goederen, materiaal en voeding, geschonken heeft van harte bedanken. Dank ook aan al die personen die mij voorgedragen hebben om Krak van Meulebeke 2021 te worden. Krak zijn levert veel warme momenten op. Mensen die ik nauwelijks kende, feliciteerden mij voor onze inzet.”

“Onvergetelijk was ook het reüniemoment met alle West-Vlaamse Kraks in Brugge. Ondertussen heb ik de actuele Kraklijst voor Meulebeke gezien, het wordt opnieuw een boeiende strijd want alle genomineerden verdienen de titel.”

“Intussen ging het leven hier in 2022 zijn gewone gang. Met drie studerende kinderen en een druk bezette echtgenoot weet ik als mama en onderwijzeres heel goed wat gedaan. Voeg daarbij nog dat Danny begin december gehuldigd werd als deken van de Landelijke Gilde en je begrijpt onmiddellijk door welke berg werk we ons dienden te worstelen.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.