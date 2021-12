Sabine Van Overbeke stuurt een derde konvooi hulpgoederen naar Trooz en Pepinster

Donderdag 30 december 2021 vertrekt een derde lading hulpgoederen naar de getroffen gebieden in de regio van Trooz. Sabine Van Overbeke heeft er werkelijk haar werk van gemaakt om samen met een groep vrijwilligers hulpgoederen in te zamelen voor de slachtoffers van de overstromingen die half juli de helft van Wallonië onder water zetten.

“Op 8 augustus trokken we, na contact met het plaatselijk hulpcentrum, richting Trooz”, vertelt Sabine. “Daar waren we zo onder de indruk van het menselijk leed en de noden die dienden gelenigd te worden dat we op 28 augustus met een tweede hulpkonvooi naar Trooz trokken. Ondertussen kregen we meer gedetailleerde vragen naar hulpgoederen, verwarmingstoestellen, verse groeten en fruit, niet bederfbare voedingswaren in glas en blik, hygiënische en onderhoudsproducten,…”

“Donderdag trekken we dus voor de derde maal naar een buitenwijk van Trooz, Freaipont, waar we maar liefst drie eivolle bestelwagens en drie volgestouwde personenwagens met hulpgoederen gaan afleveren. Er gaat ook een mobiele frituur met ons mee die aan de plaatselijke Salle Floriale zal zorgen voor een lekker middagmaal. Langs deze weg wil ik namens ons hulpteam alle bedrijven en particulieren danken voor de gulle giften die we opnieuw mochten ontvangen.”