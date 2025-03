Sabine is mental coach: “Sommige jongeren zijn al ‘op’ vóór hun 20ste”

Recent kwam ze nog in het nieuws als oprichtster van de groep ‘Van en vóór Vrouwen’, waarin vrouwen zich creatief met elkaar verbonden willen voelen. Maar Sabine Van Houtte (55) baat op Markt 8 ook het centrum Terra Vita uit, waar ze mensen creatief en therapeutisch bijstaat.

“We leven in een jachtige tijd en er bestaat veel eenzaamheid”, trapt Sabine Van Houtte een open deur in. “Het heeft veel met de tijdsgeest te maken, waarin iedereen op zijn eentje druk bezig is en geen tijd besteedt aan zelfzorg.” Zelf heeft ze als lerares, opvoedster en vrouw al een bewogen leven achter de rug, met veel trauma’s. “Ik ben medisch zowat opgegeven door zowel UZ Gent als UZ Leuven, heb op een bepaald moment zelfs een hartstilstand overleefd. Maar al die ervaringen hebben voor een ommezwaai in mijn leven gezorgd. Ze hebben me doen inzien, dat we met z’n allen veel sterker zijn dan we denken. Door rust en relaxatie kunnen we onze energie terugvinden. Ik heb het zelf ondervonden en heb zo mijn trauma’s opgekuist.”

Burn-outs

Sabine staat al een paar jaar niet meer in het onderwijs, maar haar liefde voor lesgeven heeft ze niet verleerd. “Zelfs in de kleuterklas wist ik de lastigste kleuters muisstil te krijgen”, lacht ze. Vandaar dat ze nu binnen Terra Vita mensen begeleidt als mental coach, traumabegeleider of via bijvoorbeeld mindfulness of massagetherapie. “Maar ik ben ook een creatief geval. Ik probeer vrouwen creatief en laagdrempelig samen te brengen. Werken met klei brengt rust in het hoofd. Ik organiseer workshops rond koken, bloemschikken, keramiek, knutselen, dansen of muziek. Dat zorgt ook voor momenten van zelfzorg. Want zoveel vrouwen kampen met burn-outs, zitten vast in hun leven of hebben zware medicatie-problemen. Ik kom zelfs jongeren tegen die al op zijn vóór hun twintigste! Ik ben geen arts, maar weet uit ervaring, dat ons zelf-helend vermogen extreem groot is.” Sinds januari is Sabine ook de initiatiefneemster van wat nu De Meisjes heet, een ontmoetingsgroep van en vóór vrouwen. “Dit vloeit ook voort uit de nood om vrouwen te verbinden, want we kunnen erg veel van elkaar leren”, legt Sabine uit. Ondertussen is er al een heus activiteitenprogramma uitgewerkt. Hoewel de groep De Meisjes heet, is elke leeftijd welkom. “Verbondenheid creëren en creatief bezig blijven, dat hebben we broodnodig.” (GGM)

Terra Vita is alleen bereikbaar via afspraak. Info: www.terravitakeramiek.be. ‘De Meisjes’ vind je op Facebook onder ‘Van en vóór Vrouwen’.