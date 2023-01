Sabine Christiaens geeft na 45 jaar secretariaatswerk voor het Sint-Pieterscomité de fakkel door aan Kurt Marreel

Na 45 jaar trouw het secretariaatswerk van het Sint-Pieterscomité te hebben verzorgd, geeft Sabine Christiaens (64) afgelopen dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Pietersfestival de fakkel doorgegeven aan Kurt Marreel (49).

Sabine kwam eerder toevallig in het jaar 1977 in contact met het Sint-Pieterscomité, nadat haar vriend Gino Vanhoecke werd verkozen tot poorter dat jaar en zij net naast de titel van Poorteres greep. Niet veel later diende Gino echter zijn legerdienst te vervullen, waarop Sabine voorstelde dat zij in zijn plaats de vergaderingen zou bijwonen. “Deze belofte kwam ik ook na en zo werd ik al snel opgenomen in een fijne vriendengroep”, vertelt Sabine Christiaens.

“Toen een jaar later ook de toenmalige secretaris Johan Coopman eveneens zijn legerdienst diende te vervullen, werd ik al snel aangesproken of ik interesse had om het secretariaatswerk van hem over te nemen, wat ik ook deed. Door de tijd heen heb ik dan ook het Sint-Pieterscomité zien groeien van 20 leden tot huidig 70 leden.”

Tijden veranderen

Het Feestcomité van Sint-Pieter werd onder de doopfont gehouden in het jaar 1967 en was vorig jaar toe aan zijn 55ste Sint-Pietersfestival. “Dat de tijden veranderd zijn, merk ik ook aan de werkwijzen die ik de afgelopen 45 jaar gebruikte”, gaat Sabine verder. “Ik kan mij nog goed de tijd herinneren dat ik alle verslagen en programmafolders met de typemachine diende te verwerken. Eenmaal daarmee klaar volgden dan de doordrukken met de stencilmachine en de deur aan deur verdeling van het document zelf. Ik hoef waarschijnlijk niet te vertellen hoe tijdrovend dat werkje wel was. Toen het digitale tijdperk zijn intrede deed, en dus ook de e-mail, was dit alvast een grote verbetering voor mij! (lacht)”

Drukke agenda

Ondanks dat Sabine stopt met het secretariaatswerk bij het Sint-Pieterscomité zal er toch niet zoveel extra vrije tijd voor haar vrijkomen gezien ze nog tal van andere tijdsbestedingen in haar agenda heeft staan. Zo is ze actief binnen de Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne waar ze onder meer vormselcatechese verzorgd, voorzitster is van de parochieraad, Lector is binnen de Sint-Pieterskerk en bestuurslid van Femma.

Daarnaast blijft Sabine wel verder actief binnen de algemene vergadering en enkele deelcomités van het Sint-Pietersfestival. Afgelopen dinsdag werd Sabine dan ook in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange administratieve dienstverlening aan het Sint-Pieterscomité en kon ze eveneens kennis maken met haar opvolger.

Kurt Marreel

Voor Kurt Marreel, die in de voetsporen van Sabine treed en zelf in het jaar 2018 nog als Poorter werd verkozen, zal het alvast de eerste maanden nog wat aftasten zijn, al is secretariaatswerk hem niet helemaal vreemd. “Sinds mijn verkiezing als poorter, nu vier jaar terug, ben ik stukje bij beetje meer betrokken geraakt bij het Sint-Pietersfestival”, vertelt Kurt, die beroepsmatig als eerste treinbegeleider bij de NMBS actief is. “Ondertussen werd ik reeds verkozen tot secretaris van het loopkoerscomité en kreeg ik de titel van voorzitter en secretaris van het eierwerpcomité, dus het administratieve werk die daarmee verbonden is ken ik wel. Dat daar nu nog wat extra administratie zal gaan bijkomen, neem ik er graag bij. Ondertussen zijn ook al volop de voorbereidingen van start gegaan voor het komende Sint-Pietersfestival. Daarbij willen we alvast gaan mikken op een nog breder publiek. In het vrijdagprogramma zullen alvast wat aanpassingen worden doorgevoerd, maar veel kan ik daar nog niet over kwijt”, besluit Kurt.

Kurt is papa van twee kinderen Mathisse (15) en Manon (21) die in het jaar 2019 trouwens het lintje van Poorteres mocht omdoen. (BRU)