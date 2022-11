Sabine (60) zit in rolstoel en zit al 15 dagen vast in haar appartement door defecte lift: “Door machtsspel voor onderhoudscontract”

Vijftien dagen: zo lang zit Sabine Appermont uit Oostende al opgesloten in haar appartement op de eerste verdieping door een defect aan de lift. Sabine heeft een spierziekte en is afhankelijk van haar rolstoel. De vrouw is het slachtoffer van een machtsspel bij de firma die de lift heeft geplaatst. “We proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden”, klinkt het bij de syndicus.

Sabine merkte tien jaar geleden de eerste symptomen op van wat later PLS, een spier- en zenuwziekte waarbij de motorische cellen achteruitgaan. Vijf jaar geleden wilden haar benen niet meer mee en belandde ze in een rolstoel. Twee jaar geleden kwam ze op een appartementje wonen op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in de Sint-Franciscusstraat in het centrum van de badstad.

“Ik kan nog heel beperkt stappen”, vertelt de vrouw. “Dat gaat dan over van de keukentafel naar de zetel, mits ik me ergens kan vasthouden. Trappen doen lukt voor mij al lang niet meer. Daarom ben ik genoodzaakt om met mijn elektrische rolstoel de lift te nemen tot beneden.”

Donkere dagen

Sinds 2 november, vijftien dagen geleden ondertussen, is de lift echter defect. Sabine zit sindsdien aan haar appartement gekluisterd. “Er is al zo weinig in mijn leven wat mij vreugde brengt”, zegt ze. “Buiten gaan is de enige manier om mijn zinnen te verzetten. Mijn dochter is ziek en ik kan zelfs niet tot bij haar gaan. Mijn moraal is dan ook beneden alle peil. Leuk is het niet om constant te moeten binnen zitten. Zeker niet tijdens deze donkere dagen. Ik heb de eigenaar van het appartement en de syndicus al verschillende keren gecontacteerd, en die mensen doen wat ze kunnen om het proces te versnellen. Ik ben ten einde raad en wil gewoon buiten kunnen, want lang houd ik dit niet meer vol. Die rolstoel geeft me vrijheid, maar ik ben afhankelijk van de lift. In lockdown gaan tijdens de coronacrisis was erg, maar toen kon ik nog buiten gaan.”

Spelletje

Volgens syndicus Immo Square uit Oostende ligt het probleem bij de firma die de lift plaatste. “Die firma uit Vilvoorde verzekerde het programma van de lift met een paswoord”, klinkt het bij de syndicus. “Daardoor kan de firma uit de regio, waarmee wij een onderhoudscontract hebben, niet aan de lift werken. Er werd al herhaaldelijke keren gevraagd om het paswoord, maar die wil de firma niet geven. Ook wij vinden het jammer dat die vrouw het slachtoffer is van dergelijke machtsspelletjes. En dat is het ook, want alleen zij willen aan de lift werken, dus zijn wij genoodzaakt om een onderhoudscontract af te sluiten met de firma uit Vilvoorde. Die mail met hun ‘eis’ bereikte ons pas donderdagmorgen. We gaan dat nu voorleggen aan het technisch comité. De firma uit de regio is bereid om het onderhoudscontract af te staan zodat de vrouw geholpen kan worden. We zijn niet te spreken over de manier waarop de firma te werk gaat, maar ook wij staan met onze rug tegen de muur.”