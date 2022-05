Saartje Vandendriessche schrijft boek ‘Nooit meer moe’: “Een goede nachtrust is nieuwe vorm van luxe”

‘Nooit meer moe’. Zo heet het nieuwe boek van Saartje Vandendriessche, waarin ze naar eigen zeggen tools aanreikt om vol energie aan de dag te beginnen. Voeding, beweging, slaap én de juiste mindset zijn daarbij onontbeerlijk. “Stress is heel normaal, maar je moet er ook voldoende van kunnen herstellen.”

“Een paar jaar geleden was ik echt moe. Ik respecteerde mijn slaap, dacht ik. Maar toch woog die vermoeidheid door”, vertelt Saartje. “Op den duur knaagde dat aan mijn sociale contacten en pakte ik ook minder werk aan. Ik ben toen een zoektocht begonnen. Daaruit bleek dat ik medisch in orde was, gezond at en voldoende bewoog, maar dat ik minder goed sliep dan gedacht. Het is wetenschappelijk bewezen dat je dagelijks zeker acht uren slaap nodig hebt, maar ik haalde het vaak niet. Slaap is een nieuwe vorm van luxe. Hoe meer ik mij daarin verdiepte, hoe meer interessante inzichten ik kreeg. Zo is het mentale aspect het grootste lek bij de westerse mens. Ik merk het ook als ik keynotes geef: dat mensen vooral willen weten hoe ze van dat gepieker kunnen afkomen. Veel mensen denken ook lang wakker te liggen door dat gepieker, maar in de praktijk valt dat aardig mee. Het probleem is vaak dat mensen dat gepieker linken aan hun bed, waardoor ze in een negatieve spiraal dreigen te komen. Velen halen wel redelijk wat uren diepe slaap, maar missen geruststelling.”

Ochtendritueel

Saartje leerde meer over intermittent fasting, intermittent living, meditatie en ze volgde ook alternatieve therapieën. “Zo leerde ik heel wat tools en interessante tips kennen. Die heb ik nu verzameld in dit boek. Daarin staan ook heel wat praktische zaken, zoals bij voeding. Wat moet je zeker in huis hebben en wat zijn echte powerfoods, bijvoorbeeld? Via het Instagram-kanaal van Nooit Meer Moe kan je ook challenges aangaan.”

Zelf heeft Saartje er ook uit geleerd. “Ik slaap heel graag en ik ben ook een grote voorstander van powernaps tijdens de dag. Zelf sta ik nu op om kwart na zes. Daarna ga ik een minuut of twintig mediteren, doe ik energetische oefeningen of poweroefeningen in een andere ruimte, om daarna dan wat te lezen of zaken neer te schrijven in mijn morning pages. Zo kan ik vol energie en welgezind mijn dochter wakker maken. Die heeft evenwel nog altijd last van een ochtendhumeur.” (lacht)

Stress

Betekent dit dan dat Saartje zorgeloos door het leven flaneert? “Stress is de grootste energievreter en een heel normaal gevoel. Alleen als het herstel daarvan niet gerespecteerd wordt, dreig je in de problemen te komen.”

Op school leren kinderen van alles, behalve hoe om te gaan met afwijzing of verdriet

Opvallend: in haar boek heeft ze het ook over alternatieve therapieën, zoals koudetraining, bosbaden of ki-oefeningen, maar het gaat nooit de zweverige toer op. “Ik heb daar heel hard over gewaakt”, aldus Saartje. “Ik heb ook een aantal zaken uitgeprobeerd, waarvan ik weet dat de tijd nog niet rijp is en het mijn geloofwaardigheid dreigt aan te tasten als het te ver zou gaan. Maar er is hoe dan ook nog flink wat groeimarge binnen onze maatschappij, zeker ook op mentaal vlak. Eigenlijk is het heel gek dat die essentie van ons lichaam en onze geest zo snel en makkelijk over het hoofd gezien wordt. Het begint al vrij vroeg. We leren onze kinderen van alles aan op school, maar hoe ze moeten omgaan met afwijzing, liefdesverdriet of mentaal welzijn zit er niet altijd bij. Dat is heel jammer. Want de kracht ligt er net in dat je die zaken leert observeren en patronen herkent. Ik heb zelf heel lang geworsteld met beperkte gedachten. Dan werkte ik bijvoorbeeld tal van leuke ideeën voor een nieuw televisieprogramma uit, maar durfde ik ze niet voorstellen. Tot iemand zei dat ik mezelf beperkte. Dat ik niets te verliezen had. Intussen weet ik wel beter. Want niets is zo slopend als een negatieve spiraal. Dat hoop ik met dit boek te tonen aan de mensen.”

‘Nooit meer moe’ van Saartje Vandendriessche is uitgegeven bij Uitgeverij Houtekiet.