Saar Verdonck werd 22 jaar op 2/2/22: “Pannenkoeken met de vriendinnen”

22 jaar worden op 2 februari in het jaar ‘22: een belevenis voor Saar Verdonck. De voetbalster van Club YLA glundert en geniet in het ouderlijke nest met pannenkoeken in het gezelschap van enkele vroegere medestudenten.

“Twee jaar geleden was het ook apart”, herinnert Verdonck zich. “Want twintig jaar op 2 februari 2020. Toen werd ik getrakteerd op een verrassingsfeestje. Iets wat nu tijdens deze pandemie niet mogelijk is. Ik heb een paar vriendinnen uitgenodigd om bij mij thuis pannenkoeken te eten. Mijn mama staat in voor de pannenkoekenbak. Eind vorig schooljaar studeerden we allemaal af. Intussen is iedereen aan het werk. We zullen heel wat verhalen over onze eerste maanden in het werkveld kunnen vertellen.”

Saar Verdonck is sedert 1 september 2021 kleuterjuf in Jabbeke. In combinatie met voetbal in de Super League. “Neen, vandaag geen training in het vooruitzicht van de thuismatch tegen AA Gent Ladies”, vertelt de meid uit Zerkegem. “Ik zou een individuele training kunnen inlassen, maar omdat het zo’n speciale verjaardag is ga ik gewoon van de dag genieten. De dag begon al met een kaartje van een collega en een lied van mijn kleutertjes. En straks zijn er pannenkoeken en een weerzien met enkele vriendinnen. Mooier kan niet.” (HF)