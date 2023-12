Saar opent winkel met bruidskleding

Sinds kort is er in de Otegemstraat een nieuwe winkel. Saar Poublon (29) opende er een winkel in bruids- en suitekleding onder de naam Atelier Poublon.

Saar is al van kindsbeen af met mode en kleding bezig. “Na het secundair onderwijs volgde ik nog twee jaar de richting moderealisatie. Daarna kwam ik in een prestigieus modehuis terecht waar ik mij kon vervolmaken en alle kneepjes van het vak leerde.”

Op maat maken

Omdat ze vaak de vraag kreeg of het mogelijk was om iets volledig op maat te maken en omdat het al een tijdje kriebelde om een eigen stijl te creëren, rijpte bij haar het idee om een eigen zaak te beginnen. “Zo is Atelier Poublon ontstaan, nu ook met een eigen winkel”, vertelt ze met enige trots. Dat Saar die winkel in Zwevegem opende, is niet toevallig. “Ik woon al heel mijn leven in Zwevegem, het leek me dus niet meer dan normaal om de winkel hier te vestigen.”

Saar heeft een handgemaakte collectie waarvan alle stukken kunnen gecombineerd worden, zowel qua snit als stof. Maar dat is slechts een deel van het aanbod van Atelier Poublon. “Wie zelf een beeld van haar trouwjurk heeft of zelfs al een ontwerp heeft gemaakt, kan zeker bij mij terecht voor de realisatie. We bespreken de diverse mogelijkheden en kijken welke stoffen er het best zouden passen, zodat alles haalbaar blijft. Ook vrouwen die al een trouwjurk hebben, maar die nog op maat moet aangepast worden, zijn hier zeker welkom”, vertelt ze.

Naast bruids- en suitekleding verkoopt Saar ook feest- en hedendaagse juwelen. “Wie daar interesse in heeft, kan gewoon even naar de winkel komen. Voor het bespreken van maatwerk werk ik altijd op afspraak.” (GJZ)