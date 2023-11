De Senioren Advies Raad organiseert elk jaar een wisselbekerkaarting voor de vier aangesloten gepensioneerdenbonden (Okra, Neos, S-Plus en SLB).

Dit jaar was het de beurt aan S-Plus om in het dienstencentrum Ter Deeve de wedstrijd in goede banen te leiden. Na een spannende wedstrijd was het uiteindelijk S-Plus dat het pleit won met 19 bomen op z’n actief. Tweede werden Neos en Okra met elk 15 gewonnen partijen en de rode lantaarn was dit jaar voor SLB. (LB/foto Luc)