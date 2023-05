Rwandese zusters redden het voortbestaan van het Begijnhof in Brugge

Met de komst van vier Rwandese zusters van de Heilige Vincentius a Paulo doet een tweede kloosterorde zijn intrede in het Begijnhof en verdubbelt meteen het aantal kloosterzusters. Zo is de toekomst van dit Brugse werelderfgoed verzekerd. In afwachting dat de bisschop hen een taak geeft, leren de Afrikaanse zusters Nederlands.

Soeur Donata (57) is aangesteld als verantwoordelijke voor de nieuwe congregatie van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo in het Brugse Begijnhof. Deze Rwandese kloosterlinge was de voorbije zeven jaar actief in het moederhuis van deze kloosterorde in Lendelede.

Straatkinderen

“Ik ben in 1985 in het klooster getreden in mijn geboorteland Rwanda, ik heb er mijn eeuwige gelofte afgelegd in 1994. Ik was er actief als sociaal assistente en boekhouder in een gezondheidscentrum, receptioniste in een psychotherapeutisch centrum, maar zette mij ook in voor de armenzorg en voor de religieuze opleiding van jonge vrouwen. In 2016 ben ik in België beland.”

“Wij, zusters van de Heilige Vincentius a Paulo, zijn een actieve kloosterorde. Die werd in 1821 gesticht door de Lendeleedse priester Benoit De Beir en zet zich sinds 1956 in voor de bestrijding van armoede en het verstrekken van onderwijs in vier landen: Rwanda, Kongo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en België.”

“Sinds 2011 zijn onze zusters actief in het bisdom Kaga-Bandora en sinds 2018 in het aartsbisdom Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We gaan er van dorp tot dorp om kwetsbare mensen te ondersteunen en bekommeren ons onder meer om vrouwen en kinderen die besmet zijn met het aidsvirus. De provincie West-Vlaanderen steunt ons project en heeft een eerste schijf van 21.000 euro geschonken voor de aanschaf van materiaal voor ons preventiecentrum.”

Nederlands

“Wat we precies in Brugge zullen moeten doen, hangt af van de beslissing van de Brugse bisschop. Die zal ons een apostolaat geven”, vervolgt zuster Donata. “Maar onze eerste taak is Nederlands leren, zonder onze religieuze missie te vergeten. Ik volg al sinds april vorig jaar les aan de SNT en heb inmiddels het zesde niveau bereikt.”

“Twee Rwandese collega’s zijn nog maar pas gearriveerd in Brugge, een derde is op komst, maar wacht nog op haar visum. Vier dagen per week volgen Gloriose en Francine lessen – ze zitten al in niveau vier! – ik hou het nu op twee ochtenden per week. Nederlands is een moeilijke taal.”

“Om mijn kennis te verbeteren, kijk ik elke avond op televisie naar het journaal en doe ik op het internet extra oefeningen via YouToube en Google. Maar het Brugs dialect op straat is nog een ander paar mouwen”, bekent zuster Donata.

Verjongingskuur

De zusters van de Heilige Vincentius a Paulo bezorgen de kloosterlingen in het Begijnhof een fikse verjongingskuur. Want drie van de vier Rwandese zusters zijn nog geen veertig jaar oud. Daardoor verdubbelt het aantal zusters in het monasterium De Wijngaard van vier naar acht.

Want twee van de zes hoogbejaarde Benedictinessen vertoeven om gezondheidsredenen niet meer in het Begijnhof. Een van hen is ingetrokken bij de Witte Paters in Varsenare, een andere is ziek teruggekeerd naar Martinique. De vier resterende Benedictinessen zijn allemaal Zwitserse zusters. De twee kloosterordes worden apart gehuisvest, in de huisnummers 22 en 24 van het Begijnhof.