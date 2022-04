Ruzie bij Vooruit Torhout: boegbeeld Conner Rousseau komt orde op zaken stellen

Het rommelt in het bestuur van de Torhoutse afdeling van Vooruit, en nog geen klein beetje. De crisis kende de voorbije dagen haar climax, toen Frank Verhoye het pamflet ‘Vooruit Torhout bedreigd’ onder de partijleden verspreidde, waarin hij schepen Paul Dieryckx en zijn opvolgster Ine Debruyne (vanaf begin 2023) zwaar op de korrel neemt.

Gevolg: op maandag 2 mei, daags na wat traditioneel voor de socialisten een hoogdag is, komt nationaal voorzitter Conner Rousseau naar Torhout om orde op zaken te stellen en zo goed als mogelijk de plooien glad te strijken.

Nieuw partijbestuur sinds begin 2019

Frank Verhoye (61), die aan het Rozenplein woont, heeft zich zo’n acht jaar geleden weer politiek geëngageerd binnen het bestuur van wat toen nog SP.A heette. Weliswaar zonder de ambitie om een uitvoerend mandaat te bekleden. Hij nam overigens niet zelf aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 deel.

Die verkiezingen draaiden qua stemmenaantal geenszins op een triomf voor de socialisten uit, want ze zakten van vier naar drie zetels. Maar anderzijds mochten ze voor het eerst in 36 jaar opnieuw mee besturen, want CD&V ging een coalitie met hen aan. Zo werd SP.A-lijsttrekker Paul Dieryckx (nu 66) schepen, weliswaar met de afspraak dat Ine Debruyne (nu 33) vanaf januari 2023 hem als schepen zou vervangen. Ze had als tweede op de lijst nochtans maar 308 stemmen behaald, maar was dankzij de lijststemmen eerste opvolger. Begin 2019 kwam SP.A Torhout dus aan de macht en koos voor een nieuw partijbestuur met Femke Verhoye (nu 38) als voorzitter. Ze is de dochter van… Frank Verhoye, maar laatstgenoemde wil niet dat Femke bij zijn verspreide pamflet betrokken wordt. En ook zijzelf wil er totaal geen commentaar op geven.

Een schande voor het socialisme

“Ik heb de tekst volledig op eigen houtje verspreid”, zegt Frank. “Ik sta er als enige verantwoordelijke uitgever bij vermeld. Ik heb het pamflet rondgedeeld om de leden ervan op de hoogte te brengen dat Vooruit Torhout bedreigd wordt door het gedrag van schepen Paul Dieryckx en gemeenteraadslid Ine Debruyne. Ik noem hen een schande voor het socialisme en neem niets van die harde woorden terug. Ik heb mijn buik vol van de achterbakse spelletjes die de voorbije jaren gespeeld werden. Ik wil met Vooruit streven naar échte vooruitgang, niet naar verzuring en egoïsme.”

In het pamflet beweert Frank Verhoye dat gewezen gemeenteraadslid Martine Vanwalleghem na de verkiezingen van 2018 op een achterbakse manier buitenspel werd gezet en bijgevolg met de politiek gekapt heeft. Nochtans kreeg ze als lijstduwer 582 voorkeurstemmen, méér dan de 506 van lijsttrekker Paul Dieryckx. Voorts pakt Frank in zijn pamflet uit met niet mis te verstane termen zoals pesterijen, achterbaksheid, schijnheiligheid, achterkamerpolitiek, bedrog en eigenbelang. “Niets van wat ik neerschrijf, is een leugen”, zegt hij. “Mijn hele leven al kom ik op voor het algemeen belang. Tégen onverdraagzaamheid en vóór openheid.”

Volgens de belaagden is pamflet van a tot z gelogen

Paul Dieryckx en Ine Debruyne distantiëren zich van het pamflet en noemen het van a tot z gelogen. “Veel commentaar wil ik er niet over kwijt”, zegt Paul. “Ik reageer niet op valse aantijgingen en verwijten. Ik ben blij dat nationaal voorzitter Conner Rousseau op 2 mei langskomt. De verdeeldheid moet dringend ophouden.”

Vorige zondag werd vanuit het Vooruit-bestuur een mail aan de leden verstuurd met de melding dat het bewuste pamflet werd opgesteld en rondgedeeld buiten de partij om. “Er zijn interne spanningen binnen het bestuur, die op een vergadering op 2 mei definitief aangepakt zullen worden”, luidt de korte boodschap.

Het is koffiedik kijken hoe Conner Rousseau de zaak zal behandelen. Eerder heeft Vooruit-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe al geprobeerd om in de kwestie te bemiddelen en tegelijkertijd de situatie te analyseren. “Ik ben benieuwd wat de komst van Conner Rousseau op 2 mei zal opleveren”, aldus Frank Verhoye. “We moeten definitief af van de oude, vastgeroeste, politieke mentaliteit.”