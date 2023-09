Ruyterhoekvrienden organiseren op 8 oktober Dag van de Platte Portemonnee:“Vieren én nadenken over belang van goeie buurtgemeenschap”

Ooit waren de Ruyterhoekfeesten voor de bewoners van de Ruyterhoekstraat en de Klerkenstraat een begrip in Zarren. Mooie tradities verdwijnen vaak, maar keren soms ook terug. Vier koppels laten, onder het voorzitterschap van Steven Provoost, weer een frisse wind doorheen de Ruyterhoek waaien en nemen de laatste dag van de Zarrense kermis voor hun rekening.

“Wie Ruyterhoekfeesten zegt, zegt meteen ook nieuwjaarsdrink”, begint Steven Provoost (47) zijn verhaal. Hij woont, hoe kan het ook anders, in de Ruyterhoekstraat, is getrouwd met Gwendoline Vanparys en heeft twee kinderen: Kyara en Jaron.

“Die nieuwjaarsdrink was een eeuwenoude traditie, hier in de wijk. Er wordt niks verkocht, maar iedereen brengt iets mee. Zo zorgden de vrouwen voor gebak, en de mannen voor de drank. We zijn daarmee een tweetal jaar geleden opnieuw gestart. Alles is begonnen na een babbel met een buur, met een pintje in de hand in de tuin. Aan de formule is niet veel veranderd: iedereen brengt nog altijd zelf iets mee, en we houden het leeggoed om onze kas een beetje te spijzen.”

“Die gratis nieuwjaarsdrink en de zomerdrink zijn ondertussen alweer goed ingeburgerd en we zijn momenteel druk bezig met nieuwe activiteiten voor te bereiden. Zo denken we al aan een vogelpikavond.”

“De nieuwe vereniging werd de Ruyterhoekvrienden gedoopt”, zegt Steven, “en heeft als doel van de Ruyterhoek, waartoe een zeventigtal huizen behoren, opnieuw een warme gemeenschap van buren te maken. We willen de buurt nog dichter bij elkaar brengen. In het bestuur zetelen vier koppels: Willem Crombez en Sarah Bovin, Cynthia Annaert en Andy Depoorter, Liesje Berteloot en Rik Sonneville, en Gwendoline Vanparys en ikzelf, die het voorzitterschap op mij neem. We nodigen iedereen uit de buurt uit op onze activiteiten, we verwelkomen nieuwe bewoners, en voor de pasgeboren Ruyterhoekenaartjes voorzien we een verrassing, geschonken door Cynthia Annaert van het Kappershuisje.”

Onder de kerktoren

“Een paar maanden geleden kregen we te horen dat er nog wat ruimte vrij was in het Zarrense kermisprogramma. Het kermiscomité doet heel veel moeite om een mooi kermisprogramma uit te werken en daar wilden wij met de Ruyterhoekvrienden mee onze schouders onder zetten, om zo ook tijdens het tweede kermisweekend nog een goedgevulde affiche te kunnen voorzien.”

“We hebben heel wat sponsoring opgehaald en kunnen ook zo verder blijven kermissen in een feesttent op de markt, iets wat zowel voor de handelaars als voor de foorkramers een goeie zaak is. De kermis hoort thuis onder de kerktoren. Dankzij de steun van heel wat plaatselijke ondernemers kunnen we Zarren een fijne Koekezondag aanbieden op zondag 8 oktober.”

Alles lokaal

“Aangezien het de laatste dag van de kermis is, hebben we het geheel een ludieke naam gegeven: de Dag van de Platte Portemonnee. Op die dag willen we enkel werken met producten van lokale handelaren en plaatsen we lokale talenten in de spotlights.”

“’s Namiddags om 15 uur krijgen we een demo van country linedance club Old Kentucky, die het publiek laat meegenieten van hun danskunsten. Omstreeks 17 uur neemt Maeve het podium in. Deze driekoppige Diksmuidse band trakteert ons op een repertoire dat zich voornamelijk als Ierse folk laat omschrijven. Vanaf halfacht ‘s avonds mogen de plaatselijke muzikanten van Mick Porter & The Next Generation Zarren kermis swingend afsluiten.”

“Die dag is niet alleen een gelegenheid om te vieren, maar ook om banden aan te halen, te genieten van muziek en dans, en om eens na te denken over de waarde van een goeie buurtgemeenschap, in onze moderne wereld. Het publiek kan hier dan ook gezellig bijpraten met elkaar en genieten van een hapje en een drankje, voor een democratische prijs”, besluit Steven.

Info: ruyterhoekvrienden@gmail.com