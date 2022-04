Rustige Bosstappers klaar voor 32ste wandelparel

De Jabbeekse wandelclub Rustige Bosstappers hebben hun tweede wandeladem gevonden. Op zaterdag 23 april kan men vanuit zaal De Schelpe in Snellegem deelnemen aan de 32ste wandelparel van Groot-Jabbeke, met afstanden van 3 tot 24 kilometer.

“Na het succes van de eerste wandeltocht, georganiseerd door het vernieuwde bestuur van de wandelclub Rustige Bosstappers Jabbeke vzw, is onze parcoursmeester Eric supergemotiveerd om ook van deze tocht een pareltje te maken”, vertelt Marie-Paule De Visch met een kwinkslag. “De start is in zaal De Schelpe, Eernegemweg 36 in 8490 Snellegem, waar je kan kiezen tussen 5 afstanden met rustposten.” De korte afstand van 3 kilometer is volledig verhard en is bijgevolg vlot toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Rusten kan bij aankomst in de startzaal. De 6 kilometer gaat richting de kerk van Snellegem, die met zijn oude Romaanse achthoekige vieringtoren een van de oudste en merkwaardigste kerkgebouwen uit het Brugse Ommeland is. Via de Boekhoutestraat kom je in een bebost gedeelte van Snellegem terecht. Verder langs verkeersarme wegen tot aan het Stroperspad, langs de schilderachtige visvijver met in de achtergrond de Boerenmolen.”

Serres

“De 12 kilometer is een aanvulling van de 6 kilometer in die zin dat die wandelaars de Boerenmolen wel passeren. Zij stappen door tot aan de rustpost in de serres van tuinbouwbedrijf Meuleman. Voor de wandelaars, die gewoontegetrouw in oktober bij de Rustige Bosstappers komen wandelen, is deze rustpost gekend door de vele chrysanten die er dan staan te pronken. Nu, in het voorjaar, zullen de wandelaars kunnen genieten van de weelderige kleurenpracht van de verschillende perkplanten die hier het interieur opsmukken. Na de rust komt nog een mooi stuk natuur door een gedeelte van het Vloethemveld. De 16 kilometer neemt halfweg de 6 kilometer een afslag richting Jabbeke. Onderweg kunnen ze rusten in de refter van de basisschool De Klimtoren. Van hieruit stappen ze dan verder richting rustpost in de serre om dan verder met de anderen de rest van het parcours af te wandelen. Tot slot is er nog de 24 kilometer die, na de rust in de serre, nog een lus maakt richting Zerkegem en een stuk natuur van de Mascobossen voor zijn rekening neemt. Weer kan er gerust worden in de serres, om hierna, mee met de anderen, naar de startzaal terug te keren. In de startzaal en rustposten zijn spijs en drank aan democratische wandelprijzen te verkrijgen.” Op zaterdag 23 april kan men in zaal De Schelpe te Snellegem tussen 7 en 15 uur starten voor de Wandelparel van Groot-Jabbeke.