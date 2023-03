Rusthuisbewoners amuseren zich kostelijk tijdens initiatie rond seksspeeltjes: “In mijn tijd was dat allemaal niet nodig”

Bij woonzorgcentrum Groenhof in Menen houden ze wel eens van een ludieke activiteit. Zo vond er onlangs een Upperdare-party plaats. Seksspeeltjes voor de oudjes? Het is niet zomaar eens een leutige activiteit. “Velen missen seksualiteit en intimiteit”, zegt animator Arne Tant.

Een geheimzinnig maskertje, een zweepje, handboeien met zwarte bont of zelfs een fluoroze vibrator. Het zijn niet meteen de objecten die je zou thuisbrengen in een woon- en zorgcentrum. Toch amuseerden de bewoners van Groenhof in Menen zich afgelopen week kostelijk met allerlei seksspeeltjes.

De medewerkers organiseerden er namelijk een Upperdare-party. “De reacties waren enthousiast”, vertelt Arne Tant die instaat voor de animatie. “Ze schrokken wel van wat er tegenwoordig allemaal bestaat. ‘In mijn tijd was dit er nog niet’ of ‘In mijn tijd was dat allemaal niet nodig’, hoorden we vaak.”

Basisbehoefte

Een leuke activiteit waar het lachen nooit veraf was. Maar het is niet dat ze in het Groenhof zomaar op gieren en geilheid uit zijn. “Wij hebben zowel mensen met jongdementie als gewone ouderen en we merken dat velen van hen aangeven seksualiteit en intimiteit te missen. Het leek ons een speelse en ludieke manier om aan te kaarten dat bewoners met ons over alles mogen spreken”, aldus Arne.

Seks en speeltjes, maar ook intimiteit, aanrakingen en knuffels. In het woonzorgcentrum in Menen proberen ze er heel wat aandacht voor te hebben. Zo kreeg het personeel al verschillende opleidingen rond het thema om te weten hoe ermee om te gaan en over te spreken. “Seksualiteit blijft een basisbehoefte, ook voor ouderen.”

Privacy

Daarnaast willen de medewerkers ook de privacy van hun bewoners respecteren. “Alle bewoners hebben bordjes met het opschrift ‘niet storen’. Zo willen we hen ook de mogelijkheid geven even op zichzelf te zijn. Te vaak komt er iemand binnen zonder kloppen of kloppen ze wel maar wachten ze niet.”

Het namiddagje Upperdare paste ook in de visie rond seksualiteit. Voorlopig waren enkel vrouwen welkom op de activiteit. “Vooral om een veilige omgeving te creëren waarin ze zichzelf konden zijn in volle openheid”, verduidelijkt Arne. “We plannen binnenkort ook wel een activiteit rond dit thema voor mannen.”

Of de vrouwen ook hun portefeuille bovenhaalden? “Ja, hoor, er is gekocht”, vertelt Arne met de lach. “Maar natuurlijk mogen we niet zeggen wat en hoeveel en door wie.” (Joerie Dewagenaere)