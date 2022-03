Russische in Oostvleteren voelt zelf de gevolgen van de oorlog in Oekraïne

Svetlana Lisovskaya raakte haar job, centen, appartement en zelfs haar dochter voorlopig kwijt in Rusland door de plotse oorlog in Oekraïne. De vrouw, die trouwde met Gino Van den Bleeken en anderhalf jaar geleden bij hem introk in Oostvleteren hoopt dat het conflict snel van de baan is. “Oekraïne, Rusland… van waar je ook bent: gewone mensen zijn opnieuw het slachtoffer.”

“Ik werkte vanuit de Westhoek als ingenieur rond brandveiligheid voor een bedrijf in Moskou, maar mijn werkgever stelde me voor de keuze: opnieuw in Rusland komen werken of mijn ontslag”, begint Svetlana.

Ze kiest nu voor de liefde, stopt met het ontwerpen van Russische brandveilige gebouwen en volgt vanuit Oostvleteren de oorlog door ‘haar’ land. “Het gebruik van elke vorm van geweld is onaanvaardbaar”, stelt ze. “Geschillen zijn normaal, in elk land, bedrijf en familie, maar de methodes waarop deze geschillen beslecht worden, moeten steeds vredevol zijn. Oekraïne, Rusland… van waar je ook bent: gewone mensen zijn opnieuw het slachtoffer.”

De vrouw zou ook niet meer aan haar centen kunnen. “Al haar geld wordt geblokkeerd op een rekening in Rusland, waardoor de afbetalingen voor haar appartement in Moskou niet doorgaan”, vertelt haar man Gino. “Ook alle communicatie met haar kennissen en familie, onder wie haar dochter in Kaliningrad, wordt geblokkeerd. We proberen dan maar via VPN-servers contact te houden en hopen dat dit wél mogelijk blijft. Haar dochter is 22, zit in haar voorlaatste master Marketing/HR en diende een aanvraag in om in België te komen studeren, maar dat is geannuleerd. Nog een tragisch gevolg: het zoontje van haar zus heeft diabetes en wordt nu de toegang ontzegd tot noodzakelijke westerse producten.”

Svetlana is geen ‘echte’ Russin. “Haar moeder is Russisch, haar vader Pools en zijzelf is geboren in Litouwen”, vervolgt Gino. “Ze verhuisde naar Rusland voor haar studies en werk. Tot ze mij leerde kennen. Ze heeft nu wel een Belgisch paspoort, maar ze draagt nog steeds de Russische nationaliteit.”

Wraakacties

In Oostvleteren blijft ze meer dan welkom. “Dit is een kleine gemeenschap met een authentieke dorpsgeest”, aldus Gino. “Iedereen kent hier iedereen en helpt elkaar. De mensen zullen haar niet anders bekijken. Het is niet omdat ze Russisch is, dat ze mee de oorzaak is. Ze schaamt zich enorm en snapt niet hoe het zover kon komen.”

Het koppel hoort elders van wraakacties tegenover Russen. “In bepaalde horecazaken in Duitsland zijn Russen niet langer toegelaten”, vertelt Svetlana.

“Nochtans gebeurden ook door dat land verschrikkelijke dingen tijdens WO II”, reageert Gino. “Maar veel Duitsers konden daar weinig aan doen. Net als de gewone man en vrouw in de Russische straten. Wie er nu betoogt, wordt opgepakt. Door het waanzinnige veroverings- en peutergedrag van Poetin en een select clubje oligarchen wordt iedereen uit Rusland over dezelfde kam geschoren en worden miljoenen mensen in het ongeluk gestort.”

“Wij delen nu ons verhaal in de hoop dat de mensen hun gezond verstand gebruiken en zich niet laten ophitsen om ook hier mensen te viseren. Escalatie heeft geen zin. Anders dreigen onze kinderen en kleinkinderen de dupe te worden. Zoals meer dan honderd jaar geleden.” (TP)