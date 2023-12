Rune (10) organiseert schaaktornooi in bibliotheek voor De Warmste Week

Eind deze maand is er opnieuw De Warmste Week en worden er heel wat acties op poten gezet om geld in te zamelen voor dit goede doel. Ook de 10-jarige Rune Louwagie doet zijn duit in het zakje. Hij organiseert een schaaktornooi in de bib van Poperinge op donderdag 21 december. Op de zaterdag van de actieweek mag Rune naar Brugge om door de micro bij het Warmste Huis het ingezamelde bedrag te verklappen.

Rune woont met papa Bram, mama Katrijn en zus Yinthe in de Pottestraat. “Ongeveer een jaar geleden leerde ik schaken”, begint Rune te vertellen. “Ik volgde een schaakkamp en speel sindsdien regelmatig tegen mijn papa. In het begin won hij vaak, nu is het geregeld omgekeerd. Ik hoorde van De Warmste Week en had het idee om eerst gewoon taarten te bakken, te verkopen en zo geld in te zamelen. Mijn mama kwam dan met de suggestie om dit te combineren met een schaaktornooi, want ik speel immers met het idee om ooit een schaakclub voor kinderen op te richten. Ik ging langs in de bib van Poperinge met de vraag of het tornooi daar mag plaatsvinden. Ook de mensen van de schaakclub van Poperinge helpen mee, zij hebben immers veel ervaring met het organiseren van een tornooi.”

Zelfgemaakte taarten

“Er is plaats voor maximaal 40 personen, maar met 20 deelnemers zou ik ook al heel tevreden zijn. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen. We spelen volgens het Zwitsers systeem, waarbij iedereen in elke ronde speelt, maar de tegenstander wordt bepaald door het aantal behaalde punten in elke ronde. Ik heb lang getwijfeld, maar ik zal zelf ook meespelen.”

“Ik zou graag een schaakclub voor kinderen oprichten”

“Wie niet kan schaken, is ook zeker welkom. De bib voorziet drankjes en ik zorg voor taarten die we te koop aanbieden. Om reclame te maken voor de actie heb ik een affiche gemaakt. Ik zocht ook sponsoring. Ik ben langsgaan bij bedrijven om te vragen of ze iets willen sponsoren en ik kreeg al heel wat leuke prijzen. Zo kregen we onder andere een EK 2024-bal, die we zullen verloten onder de verkochte lotjes. Elke deelnemer krijgt ook twee lotjes en maakt zo kans op de prijzen. Ik vind het leuk en spannend om dit te organiseren en ik ben benieuwd naar de opbrengst. Iedereen is alvast welkom tijdens het tornooi op 21 december om 17 uur”, besluit Rune.