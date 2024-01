Rummikubclub huldigt kampioenen

Traditiegetrouw werden, na de eerste speeldag van het nieuwe seizoen, de kampioenen gehuldigd. De club telde het afgelopen seizoen 40 leden. Er waren 22 speeldagen, waar telkens 4 reguliere spelletjes gespeeld werden.

Op de foto herkennen we zittend v.l.n.r.: Martine Benoit die derde werd. Ze speelde 80 spelletjes en won er 31 van. Claudine De Meulemeester, van haar 88 gespeelde spelletjes won ze er 42 en mag daarmee de titel ‘Kampioen 2023’ op haar naam schrijven. Monique Blauwblomme, in vervanging van dochter Hilde Soens, zij speelde 86 spelletjes won er 40 van en werd daarmee tweede. Tot slot herkennen we Monique Verhulst, die de rode lantaarn mag dragen. Achter v.l.n.r.: Martine De Smet, Robert Iacopucci, Lea Dewilde en bestuurslid Carlos Verkaemer die geen enkele speeldag verstek lieten gaan. De helpende hand tijdens de speeldagen waren Martine Françoys en de bestuursleden Jean-Claude Rommens en John Vervaecke. (RSB/foto RSB)