Rumbekenaar Frederik ‘Ferro’ Rambout brengt eerste eigen nummer uit: “Ik haal er zelf veel voldoening uit”

Dit weekend brengt Frederik ‘Ferro’ Rambout uit Rumbeke met ‘Draai het leven om’ zijn allereerste eigen nummer uit. “Met mijn muziek wil ik vooral de gevoelige snaar van mijn publiek raken”, klinkt het doelbewust.

Deze geboren en getogen getalenteerde muzikant doorliep zijn middelbaar in het Klein Seminarie en de Vabi. “Na mijn studies was ik dertien jaar als IT-developer aan de slag op de informatica-afdeling van Roularta”, opent Frederik. “In die periode zong ik ook in de Roularta-coverband waarmee we personeels- en andere feestjes opluisterden. Enkele jaren geleden maakte ik de overstap naar Kinepolis HQ Gent waar ik marketingsoftware onderhoud. In 2020 startten we daar ook met een coverband, maar door de pandemie hebben maar een aantal keer op een podium kunnen staan.”

Hyperventilatie

“Bij ons thuis was er altijd muziek te horen. Dat heeft zeker een invloed op mij gehad. Mijn vader speelde vroeger nog als accordeonist in een bandje en heeft me zo muziek met de paplepel meegegeven. Als kind stuurden mijn ouders me naar de pianoles, maar dat was niet echt mijn ding.”

Frederik heeft zijn passie op een aparte manier ontdekt. “Als tiener had ik vaak last van hyperventilatie. Om mijn ademhaling onder controle te krijgen, raadde mijn dokter me aan om ofwel logopedie te volgen ofwel zanglessen te nemen. Ik koos voor het laatste. Vanaf mijn 24ste kreeg ik daarvoor les bij stemcoach Sarah Algoet. Daar leerde ik mijn ademhaling onder controle krijgen en correct zingen. Op die manier ben ik in de muziekwereld terechtgekomen. In mijn kinderjaren keek ik vooral op naar Clouseau en later was ik ook fan van de Belgische dancemuziek. Naarmate ik ouder werd, werd mijn muzikale interesse breder. Tegenwoordig vind je mij zowel op een concert van Coldplay als een op een revival van Abba. Mijn voorkeur gaat meestal wel uit naar nummers met een gevoelige ondertoon. Zelf vind ik het leuk om emoties los te weken bij de mensen. De perfecte combinatie van tekst en muziek is voor mij essentieel.”

Zieke vader

De voorbije jaren stond Frederik vaak in voor de zorg van zijn zieke vader. “In het begin van de pandemie is hij door corona overleden. Om die pijn wat te verzachten, ben ik teksten en muziek beginnen te schrijven. Aangezien ik al opnames had gedaan in Hallround Studios, de studio van Christophe, de zoon van muziekicoon Paul Severs en daar ook muziekles volgde, begon ik mijn eigen songs te schrijven. Een van deze songs groeide uit tot Draai het leven om. Omdat zijn vader ook rond die periode was gestorven, hadden wij onmiddellijk een klik. Samen met Christophe heb ik de song tot op een hoger niveau gebracht en afgewerkt. Draai het leven om gaat over afscheid nemen in het algemeen. Een overlijden, een situatie waarin je iets mist, een burn-out of een relatiebreuk.”

Deze eerste single hoort volgens Frederik thuis in het genre van de Nederlandstalige elektropop. Vanaf vrijdag kan je hem streamen/kopen via Spotify, iTunes en alle andere platforms. De videoclip zal zelfs vanaf vrijdag in hoogste rotatie op het bekende Ment TV meedraaien. “Voorlopig ben ik in dit wereldje nog een onbekende. Voor mij breekt er dus een spannende tijd aan. Mijn omgeving reageert alvast heel positief. Het is de bedoeling om met dit nummer op te treden met zowel een liveband als live-on-tape. Mijn leuze is: we zien wel wat komt. Zelf haal ik er heel veel voldoening uit. Mensen vragen mij soms: Waarom nu pas? Waarom niet tien jaar geleden? Mijn vader is jarenlang ziek geweest en had jongdementie. Toen maakte ik de keuze om mijn eigen dromen opzij te zetten en mijn tijd aan hem te wijden. Ik ben een heel emotioneel iemand en zou spijt hebben gehad indien ik dit niet voor hem had gedaan. Op dit moment ben ik er helemaal klaar voor. Ik maak muziek voor mezelf en voor de mensen. Als ik mijn toehoorders met mijn eigen nummers moed kan inspreken of kan steunen, is mijn doelstelling bereikt.”