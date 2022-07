Rukhsana zit op eretribune tijdens defilé op nationale feestdag in Brussel: “Kers op de taart”

Rukhsana Zubair mag tijdens de nationale feestdag plaatsnemen op de eretribune waar ook de koninklijke familie zal plaatsnemen om het militair en burgerlijk defilé te aanschouwen. “Dit is een mooie erkenning voor het werk rond diversiteit”, klinkt het.

Op haar negende verhuisde Rukhsana van Pakistan naar Oostende. In haar thuisland groeide ze op in een wij-gericht familiesysteem. Toen ze hier aankwam, kwam ze in een ik-gericht systeem terecht. Het vormde een uitdaging voor Rukhsana om beide systemen met elkaar te doen samenleven. Ze wou de focus niet op het verschil tussen beide systemen, maar een nieuw brouwsel produceren.

De aanslagen van 22 maart 2016 waren voor Rukhsana een wake-upcall. “Net als elke dag pendelde ik de volgende dag met een groepje van Oostende naar Gent”, vertelt Rukhsana. “De groep wist precies niet hoe ze op mij moesten reageren. Ik was nochtans diezelfde Rukhsana als voor de aanslagen. Het leek een wij-zijgevoel. Maar nadat ik hen duidelijk maakte dat ik nog dezelfde was, keerde de rust terug.”

Leren samenleven

Sinds november 2016 werkt Rukhsana als diversiteitscoach voor het OCMW van Oostende. “Ik werk er als bruggenbouwer om het Sociaal Huis Oostende te ontplooien tot een cultuursensitieve organisatie”, duidt Rukhsana, die in 2021 elke vrijdag ook bij Tejo aan de slag was als therapeute. “Het is dankzij Tejo dat ik de kans kreeg om de opleiding ‘poppen en verhalen’ te volgen. Die leert om de contextuele gedachtengang in beeld te brengen met Duplo- en Playmobilpoppetjes. Er was echter te weinig diversiteit aanwezig en daarom ging ik met mijn dochter aan de slag om zelf poppetjes te schilderen. We hebben er ondertussen al honderden. Ondertussen help ik er anderen met een migratieachtergrond mee om te leren samenleven in de superdiverse samenleving.”

“Ik heb vier jaar gesukkeld om mijn plaats te vinden hier. Dit is een mooie erkenning”

Het verhaal van Rukhsana leverde haar een mooie erkenning op. Donderdag mag ze plaatsnemen op de eretribune tijdens het defilé in Brussel, dankzij de nominatie van haar goede vriendin Lili-Chong en Be Heroes, een burgerbeweging die mensen in de bloemetjes wil zetten die met een klein gebaar een groot verschil maken. “Rukhsana speelt een belangrijke rol in het vormen van een gemeenschap en mensen met verschillende culturen met elkaar in contact brengen”, duit Joke De Nul van Be Heroes. “Dat doet ze op een zeer warme, verbindende en creatieve manier.”

Uitgenodigd door het Koninklijk Paleis

Be Heroes zet de campagne elk jaar op. “We roepen de mensen op om via beheroes.be hun verhaal in te sturen. We kiezen daaruit de vijftig mooiste en die mensen worden daarna uitgenodigd door het Koninklijk Paleis en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De zeven meest bijzondere helden mogen op audiëntie bij de koning in september”, aldus De Nul.

Rukhsana is in de wolken. “Mooi om deze vorm van erkenning te krijgen”, zegt ze. “Ik heb vier jaar gesukkeld om mijn plaats te vinden hier. Dit is de kers op de taart. Het biedt me de kans om te netwerken en uiteraard om de koning in levende lijve te zien.”