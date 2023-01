Ruiseledenaar Jan Listhaeghe blikt terug op zijn Krak-jaar

Binnenkort is de nieuwe Krak van Ruiselede bekend. Daarom gingen we even langs bij Jan Listhaeghe, de winnaar van de vorige editie, om eens te polsen hoe het met hem gaat en hoe hij terugblikt op het afgelopen Krak-jaar.

Jan Listhaeghe (65), de Krak van 2021, woont in de Aalterstraat net naast LDC Den Tap, waar zijn sociale en humanitaire leven zich concentreert. Van zodra Curando en de ‘Zorgzame Buurt’ in stijgende lijn ging via tal van initiatieven, was Jan er meteen bij om zijn steentje bij te dragen met zijn team van vijf gedreven vrijwilligers.

In 2021 was hij pionier van de actie ‘Zonnebloemen’ op de stoep van elke woning in de periferie van het centrum en bij de ochtendwandelingen was hij aan de slag als eierbakker van dienst, met Romain Denolf als sidekick. Als de goedheilige man was hij present voor het bezoek aan de kortverblijvers in het dagverzorgingscentrum.

“De samenwerking is zodanig ingeburgerd dat een voorafgaande vraag zelfs overbodig is”, aldus Jan. “Als het maandmenu verschijnt, duid ik meteen de datums aan voor het komen bakken van de frietjes. Elke dag kom ik hier de mensen van het DVC een bezoekje brengen. We namen een kerstsong op voor onze mensen en ja, die belangeloze samenwerking doet me echt goed. Mocht er ooit een onderbreking zijn, dan zou ik er kapot van zijn… We zetten ons maximaal in om de sociale cohesie hier voortdurend te bestendigen. Zo is de ochtendwandeling met ontbijt een vast item elke maand.”

“Dat ik vorig jaar genomineerd werd en als Krak werd gebombardeerd, scherpt mijn drive nog meer aan. Als Krak werd ik enthousiast ontvangen tijdens de hulde in Brugge. De kandidaturen voor 2022 heb ik grondig bestudeerd en vooral in welk segment van de samenleving of professionele dimensie ze zich verdienstelijk maakten. Ik heb mijn keuze gemaakt en gekozen. Voor wie? Dat ga ik niet aan uw neus hangen. Ik respecteer ieders inzet evenveel en daarom wil ik diplomatisch gezien niet uit mijn biecht klappen.”

(RV)

