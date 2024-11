Ruiselede schenkt drie kapellen aan Curando: Troostende ommegangskapelletjes krijgen opnieuw meer zorg en aandacht

Op de volgende gemeenteraad van Ruiselede vermeldt agendapunt 6 de ‘kosteloze afstand’ van enkele centiare gemeentegrond aan Curando, met name in de Ommegangstraat 27, Poekestraat 92 en Tieltstraat 17. Daar staan niet toevallig drie kapellen op, die deel uitmaken van de grote ommegang. Departementshoofd van Curando, Kurt Le Comte, is op de hoogte van de schenking. “We zijn van plan de drie kapelletjes stuk voor stuk aan te pakken”, kondigt hij aan.

Burgemeester Greet De Roo bevestigt ons dat het gemeentebestuur kosteloos afstand doet van drie kapellen, die deel uitmaken van de grote ommegang. “Uiteindelijk is dat een win-win-situatie voor iedereen”, vertelt De Roo. “Curando bezit al enkele kapellen en kan zo beter toezicht houden en het onderhoud verzorgen van de drie overgedragen kapellen.” Naar verluidt zijn er nog een of een tweetal kapellen in privé-bezit. Maar daarover zouden met het klooster al afspraken bestaan, om zeker te zijn dat ze regelmatig onderhouden worden. Zo’n tiental jaar geleden, moeten er overigens al extra inspanningen gedaan zijn, om sommige kapelletjes op te knappen.

Troost

Tijdens de maand mei is het traditie om Onze Lieve Vrouw van 7 Weeën te eren via de zeven ommegangskapelletjes van Ruiselede. Wie zo’n ommegang al eens gedaan heeft, ontdekt niet alleen een fraai staaltje historisch erfgoed. Je treft er ook enkele mooie plaatsen en rustpunten. Een ideaal moment om een kaarsje te branden en te bidden voor de vrede, een ziek familielid, de goede afloop van een belangrijke operatie of een moeilijk examen. Ook tijdens de rest van het jaar. Op die manier bieden de kapellen troost het hele jaar door.

Subsidies

Toch moet het ons van het hart dat we zo’n half jaar gelden – in mei – al eens een verkenningsronde deden langs alle ommegangskapellen en dat het resultaat toch een beetje tegenviel. Hier en daar troffen we aangevreten pleisterwanden, vuile vloeren, afgeschilferde verf, webben en minstens één houten binnenplafond in zorgwekkende toestand. Misschien zou een hechtere samenwerking tussen de gemeente, Curando en enkele privé-eigenaars hier uitkomst kunnen bieden. In mei van dit jaar besliste Wingene om privé-eigenaars van kapellen en vrijwilligers financieel te steunen in het onderhoud van dit waardevol lokaal erfgoed. Herstellingen, schilderwerken, preventieve behandelingen of algemeen onderhoud van private kapelletjes kan tot 75% gesubsidieerd worden, met een maximum van € 750 per kapel. De factuur moet wel hoger liggen dan € 250. Misschien kan dit reglement ook toegepast worden in Ruiselede? In Wingene alleen al zouden er zo’n 100 privé-kapellen bestaan.

Niet beschermd

De Wingense schepen voor cultuur, Brecht Warnez, was toen de grote pleitbezorger van zo’n subsidiereglement. “Kapelletjes vormen waardevol lokaal erfgoed. Niet alleen getuigen ze van eeuwenlange culturele tradities, ze geven ook mee vorm en karakter aan hun omgeving”, aldus Warnez. “Veel kapelletjes zijn echter niet beschermd, waardoor eigenaars het soms moeilijk hebben met het onderhoud.” Wellicht kan een meer efficiënte samenwerking tussen Wingene en Ruiselede hier ook uitkomst bieden. Ondertussen vernemen we dat er reeds opknapwerken worden uitgevoerd aan het kapelletje in de Ommegangstraat.