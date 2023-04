Ruiselede krijgt er een dorp bij dankzij Curando: “Innovatieve zorgsite met winkel, restaurant en zelfs sporthal”

Woonzorggroep Curando heeft grootse plannen met de site van het wzc en de aanpalende gebouwen van Sancta Maria. Met uitzondering van de oude kloostergebouwen en de kapel gaat alles tegen de vlakte. In de plaats komt geen klassiek rusthuis, maar wel een zorgdorp, met 85 wooneenheden, gekoppeld aan (onder meer) een eigen sporthal, een restaurant, een kapsalon en een buurtwinkel. Alles samen gaat het om een investering van ruim 30 miljoen euro.

Curando droomt al langer van een vervangingsnieuwbouw in Ruiselede en bewandelde daarbij verschillende pistes. Zo werd in 2017 nagedacht over een samenwerking met Sancta Maria, al werden de plannen gaandeweg een pak ambitieuzer.

De middelbare school sloot inmiddels de deuren, waardoor ook die leegstaande gebouwen opgenomen werden in het projectgebied, dat 6.000 vierkante meter groot is. In september 2021 raakte al bekend dat er een nieuwe sporthal op de site komt, waar de gemeente Ruiselede 2 miljoen euro in investeert. Al reiken de plannen veel verder dan louter die sporthal, zo blijkt nu.

Huisjes

Opmerkelijk genoeg komt er geen klassiek woon- en zorgcentrum, maar wel een mix van zorgvormen, verdeeld over verschillende gebouwen. “Net zoals de maatschappij verandert ook de zorgvraag van ouderen. Men wil zo lang mogelijk thuis wonen”, zegt algemeen directeur Dirk Lips.

“Daarom stappen we af van het klassieke woonzorgcentrum en kiezen we voor een innovatief zorgdorp waar iedereen met of zonder zorgvraag welkom is. Er komen 85 woongelegenheden, inclusief drie plaatsen voor kortverblijf en 20 assistentieflats. Daarnaast is ook bewust gekozen voor zes kleinschalige huisjes met kamers en een centrale living voor 45 mensen met dementie, waar veiligheid en structuur centraal staan.”

Buurtwinkel

Centraal komt het ‘kloppend hart’ van dat zorgdorp, met een heleboel voorzieningen die niet alleen voor de bewoners bedoeld zijn. Beleving en ontmoeting staan daarbij centraal. Er komt een buurtwinkel, een kapsalon, een auditorium met 100 plaatsen – dat zowel voor een vorming van het personeel als voor pakweg een comedyavond van een vereniging gebruikt kan worden – , een fitnesszaal en een restaurant, terwijl ook de sporthal en het bijhorende cafetaria nieuwe ontmoetingsplaatsen moeten worden.

“Beleving en ontmoeting staan hier centraal”

“Overal zijn mensen met en zonder zorgvraag welkom”, benadrukt zonedirecteur Anneleen De Roo. “Niet alleen in de sporthal, maar pakweg in het kapsalon. We voorzien trouwens ook een polyvalente zaal die de kinderen van De Kiem (de lagere school aan de overkant van de straat kampt al langer met plaatsgebrek – red.) kunnen gebruiken als eetzaal. Zo wordt het zorgdorp een plaats waar het voor alle inwoners leuk is om te komen en waar sommigen ook wonen. En waar toevallig ook aangepaste zorg voorhanden is voor die bewoners.”

30 miljoen euro

De omgevingsvergunning is ingediend en als alles goed gaat, begint de afbraak van Sancta Maria dit najaar al. In 2024 zou dan gestart worden met de bouw aan die kant van de Eyerstraat. In april 2026 zouden dan de 75 huidige bewoners van het wzc verhuizen naar de nieuwe gebouwen, waarna ook het voormalige rusthuis tegen de vlakte gaat. Eind 2027 zou alles af moeten zijn. De volledige omgevingsaanvraag kan zowel online als bij de gemeente Ruiselede geraadpleegd worden.

Alles samen gaat het om een investering van ruim 30 miljoen euro. “We geloven sterk in dit concept”, gaat Dirk Lips verder. “Dit is de zorg van de toekomst. Wie hier woont, zal niet meer hoeven te verhuizen, maar kan steeds rekenen op zorg op maat, in de vertrouwde omgeving. Anderzijds is het ook hier in Ruiselede, bij de zusters van O.L.V van de 7 Weeën, dat het verhaal van Curando begonnen is en in zekere zin kan je zelfs stellen dat het onze manier is om iets terug te doen.” We geven nog even mee dat dienstencentrum Den Tap behouden blijft op de huidige locatie in in de gemeente. (Sam Vanacker)