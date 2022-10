Ruiselede houdt volksraadpleging over fusie met Wingene: “Vooraf informeren is must”

Het agendapunt van de gemeenteraad was de organisatie van een volksraadpleging over de geplande fusie met Wingene. Wie vuurwerk had verwacht, bleef op zijn honger zitten. Raadslid Chris Hullebusch vroeg zich wel af wie de infosessies organiseert en daar het woord voert. “Er komen vijf infomomenten, waarvan drie in Ruiselede in de week voor het referendum met begeleiding en advies van bureau Mondea”, aldus burgemeester Greet De Roo.

De vraag die de mensen tijdens het referendum op 27 november moeten beantwoorden is: Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025? De deelnemers kunnen hun antwoord geven tussen 8 en 13 uur. In tegenstelling tot gewone verkiezingen is er voor een referendum geen opkomstplicht, kan je vanaf de leeftijd van 16 jaar gaan stemmen en is het resultaat niet bindend.

Gebrekkige informatie

Het referendum komt er nadat Marc Vandaele en Stijn De Ram met hun petitie voldoende handtekeningen hadden gesprokkeld. Er was immers heel wat commotie geweest nadat de fusieplannen bekend waren gemaakt eind april. Vooral de gebrekkige informatie en het compleet gemis van publieke inspraak waren een doorn in het oog van heel wat inwoners. Erwin D’Herdt bekeek het vanop afstand en kwam eind vorige week de gemeenteraad voor het eerst bijwonen. “Die plotse aankondiging is volgens mij een aanfluiting van democratische spelregels”, opent Erwin, die werkt als kinesist in een woonzorgcentrum. “En dit om twee essentiële redenen. Voor de verkiezingen van 2018 moesten de partijen al melding maken van de kans op fusie en hun intentie om dat al dan niet te doen en met wie. Een tweede optie kon zijn: een referendum organiseren vóór de beslissing en niet andersom! Ik geef grif toe dat er ruime informatie naar de burger is gekomen, maar geen concrete cijfers of gevolgen. Ik ben zwaar ontgoocheld teruggekeerd van de zitting. Zo afstandelijk, geen overleg, geen discussies… het is twee keer niks.”

Indirecte beïnvloeding

“Een referendum is soms gevaarlijk, als de burger niet goed en volledig geïnformeerd is, wat toch cruciaal is bij democratie. Nu al expliciet melden dat een bevraging over die ene vraag niet bindend is, is een indirecte beïnvloeding en kan impact hebben op het stemgedrag. Of domineert ook hier het politiek belang? Info geven is een must. Waarom geeft men op de gemeenteraad niet eens een verslag van de plannen en de diverse stappen? Leg de procedures concreet uit, vertel waar je mee bezig bent, geef concrete datums van realisaties… Informatie doorgeven aan de burgers, die de verkozenen het vertrouwen gaven in hun plaats te beslissen. Dat is democratie en respectvol omgaan met de bevolking”, besluit Erwin, die alles rationeel en onbevooroordeeld analyseert.

Meer informatie: www.ruiselede.be/volksraadpleging. Eind oktober is er nog een infobrochure in alle brievenbussen.