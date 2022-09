Ruiselede herdenkt bevrijding met optocht en tentoonstelling

Op 8 september 1944 werd Ruiselede bevrijd door de troepen van de 1st Poolse Pantserdivisie. Die bevrijding leidde later tot de verbroedering met de Poolse stad Krasnik. Dat historisch feit wordt morgen herdacht met een bevrijdingsfeest met eucharistieviering, optocht naar de kapel van de Vrede in de Aalterstraat, bloemenneerlegging en de opening van de tentoonstelling ‘Eerste Poolse Pantserdivisie: de Duitsers noemden ons Black Devils!’

Het initiatief voor deze expo komt van Ingelmunstenaar Pieter Dejonghe, zelfstandige tuinaanleg-en onderhoud. Hij krijgt alle logistieke steun van de gemeente voor zijn expo.

“Ik stelde het idee voor aan de gemeente en meteen was er een akkoord om de expo aan te sluiten op de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van 1944. Sinds 2008 ben ik me met volle passie gaan verdiepen in de geschiedenis en specifiek WO II. Vanaf 2015 dan gerichter op de 1ste Poolse Pantserdivisie. De ondertitel van deze expo omschreef ik krachtig in de woorden ‘de Black Devils’, het eerste deel van de pantserdivisie. Deze expo zal een duidelijk visueel beeld geven van die soldaten en de verovering op de bezetter. Met authentiek materiaal, zoals benzinekannen, uniformen, helmen, veel papierwerk en een overzichtelijk plan van hoe het allemaal geografisch is verlopen in deze regio. De bezoeker zal zich levensecht kunnen inleven in de tijdsgeest en de materiële omkadering van die dagen in september. Ik zal de hele week permanent aanwezig zijn om uitleg te geven en om de sfeerbeelden van passende commentaar te voorzien. Bij een gemoedelijke en onthulllende babbel zal de bezoeker er het meest van opsteken”, aldus de organisator en bezieler. (RV)

Die expo is gratis toegankelijk en loopt van 10 tot 16 september telkens van 10 tot 18 uur in Hostens Molen aan de Kruiswegestraat in Ruiselede. Meer info bij Pieter Dejonghe via 0493 45 89 37.