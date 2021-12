Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zilveren Spoor vastgelegd: “Waterafvoer niet in orde”

Na een jarenlang debat over de ruimtelijke bestemming van het Zilveren Spoor werd vorige week het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vastgesteld. Er werd rekening gehouden met klachten van bewoners uit de buurt. De aansluitingen van het hemel- en afvalwater zijn echter nog niet uitgevoerd, stelt provincieraadslid Tavernier (Groen) vast.

Tijdens de provincieraad van 16 december werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig vastgesteld. Daarmee liggen de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften vast voor het gebied rond het Zilveren Spoor. Het openbaar onderzoek start op 10 januari 2022, wat betekent dat er vanaf dan nog gedurende 60 dagen bezwaar kan ingediend worden.

De voorlopige vaststelling van het PRUP Zilveren Spoor laat zowel fokactiviteiten als paardenwedstrijden toe. Die wedstrijden zorgden in het verleden voor heel wat overlast. De wedstrijdpiste lag net achter de woonhuizen in de Overheulestraat, het ging er tijdens de weekends van de wedstrijden vaak luidruchtig aan toe wat leidde tot heel wat klachten van de omwonenden.

In het nieuwe plan ligt de wedstrijdpiste niet langer achter de woonhuizen maar achter de gebouwen van het Zilveren Spoor wat de overlast voor de bewoners zal beperken. Ook komt er een groenbuffer van tien meter breed.

“Dat is in principe een goede zaak”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Toch hebben wij tijdens de raad een aantal opmerkingen geformuleerd.”

Paardensport

“Het Zilveren spoor heeft een lange geschiedenis”, vervolgt raadslid Tavernier. “Het was tot in de ruime omgeving bekend bij liefhebbers van de paardensport. Maar die geschiedenis was op vlak van stedenbouw en milieu niet altijd even fraai. De huidige eigenaars hebben daar voor de duidelijkheid geen schuld aan, maar die hebben natuurlijk een site met een pak stedenbouwkundige overtredingen gekocht.”

In de laatste milieuvergunning afgeleverd door de gemeente in mei 2018 was een belangrijke bijzondere voorwaarde opgelegd. Die stelde dat de afvoer van hemelwater en de aansluiting op de riolering moest uitgevoerd worden binnen de zes maanden. Daarna moest de aansluiting op de DWA-riolering gerealiseerd worden. “Die aansluiting, drie jaar na de opgelegde deadline, is nog steeds niet uitgevoerd. Het afvalwater wordt in de Heulebeek geloosd. De provincie is niet verantwoordelijk voor handhaving, maar de provincie kan wel de keuze maken om bedrijven die hun milieuvergunning aan hun laars lappen, niet te belonen met de opmaak van een PRUP dat uitbreidingsmogelijkheden biedt. Vandaar dat onze fractie zich heeft onthouden. Wij hopen dat dit alsnog in orde gebracht wordt voordat het plan na het openbaar onderzoek definitief vastgesteld wordt.”