Ruime interesse voor infonamiddag senioren in Oostrozebeke

Met ruim 100 senioren die afzakten naar de gemeentelijke infonamiddag voor senioren kan de seniorenraad meer dan tevreden zijn. Het werd een leuke bedoening waarbij de aanwezigen niet voortdurend op hun stoel moesten blijven zitten.

Na een gezellige ontvangst met koffie en gebak werd heel even het woonbeleid van de gemeente toegelicht. Meteen daarna sprong een bewegingscoach op het podium om de talrijke aanwezigen aan het sporten of bewegen te krijgen, wat hem aardig lukte (zie foto).

Platse Ring

Heel veel interesse was er voor de lancering van de ‘Platse Ring’. Zo heeft de gemeente werk gemaakt van een heel comfortabele en uiterst veilige wandeling in het centrum van de gemeente. Echt een miniwandeling op maat van de senioren, pal in het centrum én met uitzicht op tal van voorzieningen.

Om de veiligheid van de gebruikers nog te verhogen werden ook nog enkele veilige oversteekplaatsen gerealiseerd. De wandeling kreeg terecht de naam van de ‘Platse Ring’.