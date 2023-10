Ruim half miljoen euro aan Vlaamse steun voor rioleringsprojecten

POPERINGE De Vlaamse overheid investeert 502.270 euro in twee rioleringsprojecten in Poperinge. De financiële steun is gericht om er de waterkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren. Er werd 305.270 euro vrijgemaakt voor de sanering van Sint-Jan-Ter Biezen, 197.000 wordt gegeven voor de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Jonkheidstraat en de Steenvoordestraat

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88 procent procent. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts een van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dit jaar 122 miljoen euro vrij.

Afvalwater

“Vandaag de dag stroomt er nog steeds te veel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat minister Demir fors investeert in twee nieuwe projecten in Poperinge”, zegt fractieleider Jean-Marie Blondeel (N-VA).

“Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum twee projecten. Ook Poperinge diende twee dossiers in die finaal werden geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen.”

Aanleg KWZI

“Zo maakt de Vlaamse overheid 305.270 euro vrij voor de sanering van Sint-Jan-Ter Biezen. Daarnaast ontvangt Poperinge 197.000 voor de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (=KWZI in) in de Jonkheidstraat en de Steenvoordestraat”, weet Jean-Marie Blondeel.

Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de steden en gemeenten financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden.