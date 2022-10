Ruim duizend extra zonnepanelen op Torhoutse sporthallen

Het Torhoutse stadsbestuur wil een zo groot mogelijke zonnepaneelinstallatie plaatsen op de stedelijke sporthallen. Concreet gaat het om ruim duizend extra zonnepanelen. De energieopbrengst zal via een zogenoemde energiegemeenschap verdeeld worden over verschillende gebouwen. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

“Uiteraard gaan we met de stad op zoek naar oplossingen om de hoge energieprijs te drukken”, aldus schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme (CD&V). “Dankzij onze bestaande zonnepaneelinstallaties besparen we tegen de huidige tarieven ongeveer 136.000 euro per jaar.”

Terugverdientijd van drie jaar

Tot voor kort werd de opgewekte elektriciteit van een zonnepaneelinstallatie ofwel in het gebouw zelf verbruikt, ofwel geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Door een recente wijziging is het nu mogelijk om energie te delen door middel van een energiegemeenschap. Dat wil zeggen dat de elektriciteit opgewekt op adres A verbruikt kan worden op adres B. Dat betekent dat voor de vestiging waarmee de elektriciteit gedeeld wordt, er enkel transportkosten gefactureerd worden. Dat zorgt voor een hogere opbrengst.

Voor een grote zonnepaneelinstallatie komen de ruime daken van de sporthallen het meest in aanmerking. “Een voorontwerpstudie geeft aan dat we op die daken een installatie van 1.006 zonnepanelen kunnen plaatsen met een vermogen van ongeveer 453 kW-piek”, vervolgde schepen Blomme. “Dat zou tot een jaarlijkse besparing van 220.000 euro kunnen leiden. Wel dient er eerst een stabiliteitsstudie van het dak en een netstudie door Fluvius uitgevoerd te worden. 35% van de opgewekte elektriciteit zal door de sporthallen zelf verbruikt worden. De rest hopen we te delen. De terugverdientijd van de investering wordt op ongeveer drie jaar geraamd.”