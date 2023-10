Ruim duizend deelnemers op achtste Levensloop in Kortrijk: “Over onze ziekte kunnen praten, is zo belangrijk”

Zaterdag liepen en wandelden in Kortrijk ruim 1.000 deelnemers tijdens de achtste Levensloop ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Een van hen is Freddy (61) die terminale kanker heeft. “Ik wil graag mijn verhaal vertellen: erover praten is zo belangrijk, ik kan het niet genoeg zeggen.” Freddy was er met Team VBS Harelbeke.

Levensloop is een solidariteitsactie die de gemeenschap en het verenigingsleven 12 uur lang samenbrengt rond de strijd tegen kanker. Er wordt gelopen of gewandeld om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek tegen kanker, én de aanwezige ex- en kankerpatiënten, ook ‘Vechters’ genoemd, worden 12 uur lang in de bloemetjes gezet. “De Vechters – zij die dus vechten tegen de ziekte of ze overwonnen hebben – zijn de mensen die we met deze actie willen ondersteunen en in de bloemetjes willen zetten”, zegt Sara De Jaegere als coördinator van de Levensloop West-Vlaanderen. “Het zijn de overlevers die bewijzen dat het belangrijk is om je niet zomaar over te geven aan de ziekte. De actie wil het taboe dat rond kanker hangt wegwerken. Onderzoeken bewijzen dat 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen voor hun 75ste een diagnose kanker krijgen. Goed nieuws is dat de cijfers jaarlijks met gemiddeld 1 procent dalen. Dat dankzij de vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek.”

De Vechters legden als eersten een ereronde af en werden daarna vergezeld door alle mensen die hen ondersteunen. “Daarom is steun hieraan de voornaamste prioriteit van de Stichting tegen Kanker, naast sociale dienstverlening en preventie van kanker. Zonder steun en giften is dit niet mogelijk”, aldus vrijwilligster Evelyne Vermeulen.

Het juiste woord is kanker, niets anders. Je moet het durven uitspreken

Een van de Vechters is Freddy (61) uit Bavikhove. Hij werkte 37 jaar in de bouwsector en heeft al 13 jaar kanker. “Het juiste woord is kanker, niets anders. Je moet het durven uitspreken. Voor velen is het woord taboe. Velen stellen me de vraag hoe het gaat en zeggen direct zelf dat ik er goed uitzie. Ja, wat moet je dan nog zeggen? (glimlacht) Ik kan niet meer genezen en heb al twee jaar geen therapie meer”, opent Freddy openhartig het gesprek. “Vijf jaar nadat het begon werden er uitzaaiingen gevonden. Chemo heeft toen niets uitgehaald. In 2021 werd er in de bijnieren een nieuwe tumor gevonden. Ik heb toen ook een beroerte gehad en was aan mijn linkerhand verlamd … het werd 6 maanden revalideren.” Freddy benadrukt dat hij veel steun heet van zijn vrouw Kathleen. “Erover kunnen praten is zo belangrijk, ik kan het niet genoeg zeggen.”

Ik ben niet bang om te sterven

Freddy wordt gesteund door Team VBS Harelbeke. “Dat zijn 7 vrije basisscholen die samenwerken om zulke initiatieven te steunen. We doen dit al sinds 2018”, aldus Tine. “We verkopen buttons, T-shirts met ons eigen logo, magneten, petten en neptattoos om onze financies op peil te houden. Op de dag zelf verkopen we taart, koekjes en gebak.”

“Mocht Club Brugge zulk supportersteam hebben als het mijne, zou het voor hen beter zijn”, lacht Freddy, die onlangs nog meeging met de bosklassen van VBS De Wingerd Bavikhove. “In een zetel zitten ‘bleiten’ heeft geen nut, je moet iets doen. Toen Kathleen de foto’s zag moest ze mij zoeken, ik was bedolven onder de kinderen.” Hoe kijkt Freddy de toekomst tegemoet? “Ik ben realistisch. In mijn hoofd zi alles goed en de familie maakt het goed. Ik ben niet bang om te sterven.”