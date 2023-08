Ruim 400 senioren vieren 35 jaar burgemeester Degroote in Dentergem

Na het feest voor de bevolking op zaterdag 22 juli, naar aanleiding van het 35-jarig burgemeesterschap van Koenraad Degroote in Dentergem, was er enkele dagen later ook nog een geslaagde seniorennamiddag rond hetzelfde thema.

Ook nu was het decor de sporthal in Markegem. “Ruim vierhonderd senioren genoten er van een gratis namiddag met koffie, taart, frisdrank, een streekbiertje en een streepje muziek”, zegt schepen Charlotte Vandemoortele.

“Er waren veel senioren van verenigingen als Okra en Samana aanwezig, maar ook heel wat mensen uit de lokale woonzorgcentra en het dienstencentrum. Bij het binnen komen speelde accordeonist Marc Depraetere. Nadien was het tijd voor koffie en taart. Dan was het tijd voor optredens van Yves Myny en Kurt Crabbé. Nadien volgde een woordje en liedje door burgemeester Koen Degroote, en het tweede deel van de namiddag met Marc, Yves en Kurt Crabbé. Er werd enthousiast meegezongen en gedanst. Iedereen ging zeer tevreden naar huis. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet en het enthousiasme van een mooie groep vrijwilligers en medewerkers en uiteraard onze burgemeester Koenraad Degroote.”