Ruim 350 leerlingen testen hun fietsbehendigheid tijdens ‘KBK for kids’

Ruim 350 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van alle Kuurnse scholen konden van maandag tot en met woensdag op de parking van zaal Kubox hun fietsbehendigheid komen testen tijdens ‘KBK for kids’, een fietsbehendigheidsparcours waar de vrijwilligers van de Fietsbieb Kuurne de handen voor in elkaar sloegen met de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne en Cycling Vlaanderen.

Wie het fietsbehendigheidsparcours had afgewerkt, kon zich verder nog uitleven tijdens een wedstrijdje op de rollen rijden. “Het organiseren van dit fietsbehendigheidsparcours zorgt ervoor dat de deelnemende leerlingen stuurvaardiger worden, maar tevens ook de werking van de Fietsbieb leren kennen gezien deze kinderfietsen uitleent in Kuurne”, vertelt Jos Callens. “Daarnaast willen we ook deze jongeren warm maken voor Kuurne-Brussel-Kuurne zelf, de wielerhoogdag van Kuurne.”

Tijdens het parcours leerden de jongeren met één hand rijden, drinkflessen aannemen, slalommen en noem maar verder op. De jongeren genoten dan ook met volle teugen van dit unieke evenement die op hun maat werd georganiseerd. (BRU)