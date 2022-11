Ruim 200 bezoekers voor kennismaking met d ‘Oude Pastorie in Hulste

De zeven nieuwe eigenaars van d’ Oude Pastorie in Hulste nodigden maandagavond de bewoners uit voor een eerste kennismaking. “Het bezoekersaantal van ruim 200 man lag ver boven onze verwachtingen”, aldus de initiatiefnemers.

Half september raakte bekend dat zeven ondernemers uit Hulste de handen in elkaar sloegen om samen d’ Oude Pastorie, pal naast de kerk van Hulste, te kopen. Hun plan is deze iconische parel een nieuw leven in te blazen en er een plaats te creëren waar men zowel tot rust kan komen of simpelweg kan genieten van een activiteit in een uniek kader. De ondernemers nodigden de inwoners van Hulste uit voor een eerste kennismaking: een schot in de roos blijkbaar.

Op zoek naar brokje nostalgie

“Het aantal bezoekers lag ver boven onze verwachtingen met meer dan 200 bezoekers, veel meer dan gedacht. Jonge koppels, de Chiro, oudere mensen, senioren, kunstenaars: enthousiast en geïnteresseerd. Ze waren benieuwd om de gezelligheid van de pastorie te verkennen op zoek naar een brokje nostalgie en na te praten bij een warme kom pompoensoep of een frisdrankje”, vertelt Bert Dekyvere, adviseur van SASConsult.

“Er zit wel toekomst in, dat is zeker”

Er was ook kans om voorstellen te doen en suggesties en ideetjes te lanceren. “De groep kunstenaars dacht meteen aan een tentoonstelling omdat de ruimte er is. Anderen dachten dan weer aan allerhande workshops, intieme concertjes, de tuin integreren in activiteiten, lezingen, ruimte voor kinderen”, aldus Bert.

De zeven nieuwe eigenaars van d’ Oude Pastorie in Hulste nodigden maandagavond de bewoners uit voor een eerste kennismaking. © GF

“Het is een ideale aanvulling op het reeds bruisende élan dat Hulste kent. Een plek waar zowel jong als oud zijn weg naartoe kan vinden. We willen het belang van een sterk sociaal weefsel in het bloeiende dorp dat Hulste is blijvend ondersteunen. Het feit dat dit dan ook nog letterlijk onder de kerktoren is zorgt voor de kers op de taart. We kijken samen met de bewoners uit wat we ervan kunnen maken. Er zit wel toekomst in, dat is zeker”, luidt het bij Patrick Claerhout van Bouwbedrijf Claerhout en gemeenteraadslid.

Verschillende achtergronden

Naast Bert en Patrick zijn de andere ondernemers Ward Demyttenaere van metaal- en betonproducent Construx, verzekeringsmakelaar Karel Six van Kerckhof & Six nv, Ward Vanassche van Wijnhandel Vanassche, Pascal Van den Hende van de gelijknamige houthandel en Kristof Wallays van aardappelproducent Agristo.

“We zijn allen uit Hulste en doen dit volledig vanuit onze privésfeer. Een persoonlijk engagement waarbij we, waar mogelijk, ook ons gezin willen betrekken. Onze verschillende achtergronden in combinatie met de zin om er iets moois van te maken lijkt ons net onze grootste troef.”

(PVH/ Foto LOO)