Ruim 2.000 Kortrijkzanen aanwezig tijdens nieuwjaarsdrink aan Leieboorden

Zaterdag konden alle inwoners van Kortrijk genieten van de nieuwjaarsdrink aan de Leieboorden. Ruim 2.000 Kortrijkzanen tekenden present.

3.000 bakjes friet, 3.000 hamburgers en 45 vaten bier, wijn, frisdrank en alcoholvrije dranken: dat was de traktatie van Stad Kortrijk aan de bevolking. Met 2.000 bezoekers niet onaardig, maar minder dan de 80.257 Kortrijkzanen, Dit getal werd meegegeven door burgemeester Vincent Van Quickenborne. “We zijn met 80.257 Kortrijkzanen, nooit waren er zoveel inwoners”, zei hij fier als een gieter. De nieuwjaarsreceptie is intussen een traditie met deze derde editie.

Tevreden gezichten

Er was ook animatie met het traditionele vuurwerk en een dj-set van dj Lotto, een photobooth, een glitterbar en een speelbus. “Mooi dat er feest is, maar ik vind de Grote Markt toch een betere locatie”, aldus Christine. “De huisjes van het kerstdorp staan er toch en het is er minder tochtig dan langs het water.” De vriendinnen en vrienden, An, Laure, Sophie en partners Aaron, Gert en Pieter-Jan lieten het druilige weer niet aan hun hart komen. “Het was feest met eten en drankjes en we hebben gedanst”, zegt Sophie. “We zijn hier voor de derde keer en het is altijd onze eerste afspraak van het nieuwe jaar. We willen het niet missen”, vult Pieter-Jan aan. “De glittermaquillage is bijzonder goed meegevallen, zo ben je direct in feestsfeer”, verklapt An. “De drink is een mooi initiatief van de stad.”