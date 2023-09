Ruim 170 lopers eren Aaron (24), die omkwam na val van deathride: “Prachtig om te zien, maar dat maakt het ook lastig”

En of Aaron Delannoy (24) nog niet vergeten is. Op 26 april overleed hij na een fatale val van een deathride, zondag liepen ruim 170 vrienden en kennissen mee met de Alpro Leieloop in Wevelgem. Onder het motto #werideforaaron eerden ze hun veel te vroeg gestorven vriend.

Fietsen, snowboarden, surfen. Geen avontuur ging Aaron Delannoy (24) uit Lauwe uit de weg. Het was dat avontuur dat hem ook fataal werd. Op 26 april werkte hij als sportmonitor op de Transfo site in Zwevegem en maakte hij een onfortuinlijke val van een deathride.

“Het is prachtig om te zien, maar het maakt het ook lastig” – vader van Aaron

Na vijf maanden is de goedlachse jongeman allerminst vergeten. Dat bleek duidelijk zondag tijdens de Alpro Leieloop in Wevelgem. Zowat 170 sportievelingen tekenden present. “Overweldigend”, vond ook goeie vriend en leeftijdsgenoot Axel Couckuyt.

Het was op zijn initiatief dat die 170 mensen beslisten om zich het zweet uit het lijf te lopen. “Ik was zelf aan het trainen voor de halve marathon en had de playlist van Aaron opstaan. Toen dacht ik dat het een mooi eerbetoon zou zijn om in zijn naam te lopen”, vertelde Axel eerder.

Facebookevenement

Daarom had hij het Facebookevenement Run For Aaron opgezet en dat kreeg heel wat respons. Voor elke deelnemer zorgde Axel voor een wit, gepersonaliseerd T-shirt. ‘We ride for Aaron’ achteraan, symbolen van een berg, voetbal, tent, koersfiets en surfboard, daaronder het opschrift fysieke prikkel. Aaron ten voeten uit.

Ook Aarons papa liep mee. “Het is prachtig om te zien, maar het maakt het ook lastig”, vertelde hij. De fysieke prikkel nam hij ter harte. “Ik deed in het verleden al eens mee aan de 10 kilometer, maar 21 zou ook nooit gedaan hebben zonder dit initiatief. De gedachte aan Aaron is echt een motivatie.”

Een sportieve en emotionele uitdaging voor alle deelnemers. Maar voor Axel was het vooral mooi om te zien hoe Aaron nog helemaal niet vergeten is. Het moest een dag worden waar herinneringen werden opgehaald en verhalen over zijn goeie vriend werden verteld. Al voor de start leek hij daar in geslaagd. Het resultaat was dan al niet meer van belang. (JDr)