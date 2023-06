Ruim 11.000 nieuwe West-Vlamingen volgden reeds een inburgeringstraject

Sinds 2019 volgden 11.167 nieuwkomers in onze provincie het Vlaams Inburgeringstraject. Iet minder dan de helft deed dat op vrijwillige basis. Vlaams minister van Inburgering Bart Somers maakte deze cijfers bekend tijdens een bezoek aan het dienstenchequebedrijf FIER in Mechelen.

Mensen die van buiten de EU naar ons land migreren zijn doorgaans verplicht om een dergelijke cursus te volgen. Wie van een ander EU-land komt is niet verplicht, maar minister Somers wil deze doelgroep zoveel mogelijk aansporen om dat toch te doen. Het inburgeringstraject werd vorig jaar grondig hervormd waardoor nieuwkomers naast een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands, zich nu ook verplicht moeten inschrijven bij VDAB en minstens 40u moeten optrekken met een buddy.

In West-Vlaanderen werd sinds het begin van deze legislatuur volgden 6.407 mensen dit 60 uur durend traject verplicht, en 4.760 vrijwillig. Met een totaal van 11.167 werden enkel in Antwerpen en Oost-Vlaanderen meer trajecten tot een goed einde gebracht. (lees verder onder de grafiek)

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil hier op blijven inzetten: “Zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen is niet alleen goed voor Vlaanderen en bij uitbreiding ons land. Het biedt ook kansen aan zij die voor het eerst gaan werken. Werk is de sleutel tot emancipatie. Ik heb de voorbije jaren sterk ingezet om het inburgeringstraject te hervormen. Het is belangrijk dat wie toekomt in Vlaanderen werkt en Nederlands leert. Alleen zo word je volwaardig lid van onze maatschappij.”