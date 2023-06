Rudy Meyns uit Lissewege wint Witteryck Juweel

Rudy Meyns (60) die al 40 jaar het VVV-kantoor in Lissewege uitbaat, mocht het Witteryck Juweel 2023 in ontvangst nemen in het stadhuis. Elk jaar bekroont het Vlaamse Kruis een persoon die zich in vriendschap en verdraagzaamheid inspande tot het vormende en ontspannende Vlaamse leven in het Brugse. De prijs herinnert aan volkskundige Antoon Jozef Witteryck. Pol Van Den Driessche sprak de lofrede op laureaat Rudy Meyns uit: “Hij zet zich al jaren in voor het polderdorp Lissewege en droomt er nu zelfs van de oude ommegang nieuw leven in te blazen.” (SVK/foto DC)