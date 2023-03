Rudy Meyns (Desmedt) : “Haven bedreigt ons witte polderdorp Lissewege”

“Ons witte polderdorp wordt steeds meer verdrukt”, zucht Rudy Desmedt, sinds 1984 voorzitter van VVV-Toerisme Lissewege. Al bijna veertig jaar strijdt hij voor meer leefbaarheid voor zijn dorp. De druk van de haven, het sluipverkeer en de vermindering van de publieke dienstverlening stemmen hem droevig. Wordt Lissewege een tweede Doel?

“Wist je dat 70 procent van de grond die in de 19de eeuw onteigend werd voor de uitbouw van de haven Lisseweegs grondgebied was? De haven en het stadsbestuur zouden dankbaar moeten zijn voor dit miljardencadeau. Maar het Boudewijnkanaal wordt verbreed en verdiept, waardoor de autoschepen van Wallenius op slechts 600 meter afstand van ons polderdorp zullen aanmeren. Ik vraag mij af of de voorziene groene buffer voldoende zal zijn om die visuele pollutie in te dijken.”

Lelijke parking

Dat zegt Rudy Desmedt alias artiest Rudy Meyns, voormalig presentator van Radio VBRO en Ment-TV. Op 9 maart viert hij zijn zestigste verjaardag en dat noopt hem tot enige kritische reflectie over de teloorgang van het mooie Lissewege. Dezer dagen ligt het witte polderdorp er desolaat bij: het Marktplein oogt als een lelijke parking, al maanden liggen er twee aangereden, kapotte lantaarnpalen te verroesten en tal van straten hebben losliggende kasseien. De 2.600 inwoners zien met lede ogen hoe de achterhaven hun dorp nadert.

Oplossing sluipverkeer

Voor het pijnpunt van het vele sluipverkeer door de dorpskern, komt er een remedie. Rudy Desmedt: “Eindelijk, na zeven jaar aandringen, heeft Dirk De fauw een oplossing uitgedokterd: enkel plaatselijk verkeer wordt nog toegelaten in het dorp. Hopelijk zijn er geregeld politiecontroles die op de naleving van deze maatregel zullen toezien. Enkele dagen geleden negeerde een verdwaalde Spaanse trucker het verbodsbord.”

“Het is geen ideale oplossing, maar toch beter dan het eerste voorstel van de stad: het afsluiten van het verkeer vanaf de Pontstraat, zodat al wie naar Ter Doest wou, via de Blauwe Toren om moest rijden. Ik stel vast dat de interesse van het stadsbestuur voor Lissewege matig is. Jaren moet ik op dezelfde spijker kloppen, vooraleer er iets verandert. Nochtans heeft Brugge met Minou Esquenet en Mathijs Goderis twee Lisseweegse schepenen in het college”, zucht Rudy.

Geen wijkagent

“Hét probleem van Lissewege is dat de openbare dienstverlening afgebouwd wordt. Er is nog een politiekantoor, maar de politie is hier zelden te zien. Er is geen wijkagent meer. Als er problemen zijn, moet je naar de politiepost in Zeebrugge bellen en hopen dat ze de telefoon opnemen.”

“Tot voor corona was de Dienst Bevolking dagelijks een half uur geopend, nu alleen nog anderhalf uur op zaterdagvoormiddag. Op andere dagen moeten we naar het Huis van de Bruggeling. Wat zal er gebeuren met de Oude Pastorie, als het nieuw cultureel centrum in de Scharphoutstraat ingericht is? Zal de stad dan de oude pastorie, Lisseweges mooiste huis, verkopen?”

Rudy Desmedt is in Lissewege opgegroeid. Zijn ouders baatten destijds Het Spaniënhof uit. “Toen zij in 1977 het sinds jaren leegstaande café Volkshuis op de Markt overnamen en renoveerden, kregen ze meteen tegenkanting. Omdat bij hen iederéén, van welke politieke overtuiging ook, welkom was, viel dit niet in goed aarde bij de voormalige burgemeester François Rosson.”

“Nochtans wilden mijn ouders enkel goed doen voor Lissewege en meer toeristen lokken. Bij de fusie van Groot-Brugge in 1971 werd het toerisme kantoor van de gemeente opgedoekt. Dat was plots niet meer nodig. Ook de Willem van Saeftingestoet werd afgeschaft.”

4.500 bezoekers

“De promotie voor het dorp viel compleet stil. In 1984, na mijn legerdienst, heb ik dan maar zelf met enkele vrienden een VVV-kantoor opgericht. Zonder centen van de stad, de investeringen deden we zelf en die waren zwaar. In 2005 startten we ook het Heiligenmuseum in de voormalige pastorie, een stadsgebouw. “

“Twee jaar geleden hebben we het VVV-kantoor verhuisd naar de Walram Romboutstaat, waar er meer passage is. De oude pastorie ligt immers achter de kerk en passanten vinden die enkel tijdens de beeldenroute in de zomer. Op onze nieuwe stek komen er per jaar zo’n 4.500 mensen over de vloer.”

Cultureel centrum

Rudy Desmedt wijst erop dat Lissewege de laatste Brugse deelgemeente is die een cultureel centrum krijgt: “Ondertussen zijn de twee Lisseweegse muziekverenigingen opgedoekt, net als de toneelkring Kunst Vindt Gunst. Wat blijft er nog over? Ook de laatste stenen korenmolen verdween in de jaren 1990, een eeuwenoud baken in het dorp waarvoor wij destijds een petitie organiseerden om de afbraak ervan te beletten.”

“Een jonge dorpsgenoot heeft het treffend verwoord: ‘Lissewege wordt een plek om een foto van te nemen, als je tenminste op de juiste plaats staat en de storende elementen kan wegfilteren: de achterhaven, de trafiek op de Zeebruggelaan, de drukkere spoorweg, de windmolens. Zullen we over twee jaar vanop de Markt van Lissewege de grote zeeschepen zien?’ Ik heb dezelfde bezorgdheden”, zegt Rudy.

“Het dorp wordt te veel aan zijn lot overgelaten, de bewoners worden moedeloos. Wekt het verbazing dat ze niet opdagen, als de stad één keer om de drie jaar een infovergadering belegt? Zelf koester ik geen politieke ambities. Ik heb in 39 jaar meer bereikt door mooie voorstellen te doen naar de opeenvolgende stadsbesturen van Brugge.”

“Als wij het niet doen, gebeurt er niets ten goede in Lissewege en dat is zo jammer. De vorige burgemeester Renaat Landuyt had al beloofd om het Marktplein te verfraaien, een loze belofte. Het verhoogd verkeersplateau aan het Lisseweegs Vaartje is er ook nog altijd niet, hoewel het stadsbestuur het twee jaar geleden goedkeurde.”

Geen tweede Doel

Burgemeester Dirk De fauw is het helemaal niet eens met die kritiek. “Lissewege wordt geen tweede Doel! Enkele maatregelen? Samen met Westtoer en de kerkfabriek stellen we de kerktoren open. Op marktdagen zal de mobiele bus van onze dienst Burgerzaken aanwezig zijn in Lissewege. Voor minder mobiele mensen komen onze ambtenaren aan huis! Elke zomer levert Brugge jobstudenten aan de VVV.”

“Met de invoering van ‘plaatselijk verkeer’ gaan we sluipverkeer tegen en we planten op gronden van de Vlaamse Waterweg bomen als visuele buffer tegen de haven. Al moet ik toegeven dat de autoschepen van Wallenius boven die bomen zullen uit torenen…”