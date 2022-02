Rudy Amond na 42 jaar werken bij Deweert Sport met pensioen: “Het was hier mijn tweede thuis”

Dit jaar mag Rudy Amond zijn 64ste verjaardag vieren en zaterdag was het zijn laatste werkdag, na 42 jaar trouwe dienst bij Deweert Sport. Zijn bazen, Koen Lenoir en Filip Deweert, én heel wat trouwe klanten waren er uiteraard als de kippen bij om Rudy te feliciteren met zijn pensioen en hem veel geluk toe te wensen in zijn ’nieuwe’ leven.

Rudy Amond is geboren en getogen op het Westerkwartier, in Oostende. Hij volgde een opleiding elektriciteit aan het VTI en werkte tien maanden als wisselagent bij RMT-veerdiensten. Rudi is gehuwd met Marie Vanderwal, is de vader van Kevin en Kimberley, en de fiere opa van drie kleinkinderen.

Knieblessure

Rudy had ook een korte voetbalcarrière tot bij de beloften van ASO, maar moest afhaken wegens een zware knieblessure. Hij bleef voetbalfan in hart en nieren en solliciteerde tot twee keer toe bij Deweert Sport. “De tweede keer was het prijs en ik ben 42 jaar in dienst gebleven, eerst in de winkel aan ’t Paard en dan in de Henri Serruyslaan”, vertelt Rudy. “Ik was verantwoordelijk voor de sportafdeling, gespecialiseerd in voetbal. Ik was de contactman voor de firma bij de clubs, voerde de onderhandelingen en organiseerde de bestellingen. Dat waren KV Oostende, VG Oostende, SV Bredene, White Star Oudenburg, Gold Star Middelkerke, Eendracht De Haan, SK Snaaskerke en SK Eernegem. Uiteraard had ik ook nauwe contacten met volleybalclub Hermes Oostende, basketclub Sunair–BCO. Ook voor andere sporten kon men bij mij altijd terecht voor advies in verband met materiaal en kledij. Met Deweert Sport en Joma heb ik ook tien jaar lang het groot zaalvoetbaltornooi op het kunstgras van OTC georganiseerd. Dat waren onvergetelijke tijden met bekende vedetten uit de voetbalwereld, zoals Johnny Dusbaba, ex-Ajax en ex-Anderlecht.”

Onder de collega’s heerste altijd een gezellige sfeer

Deweert Sport, de grote sporttempel aan de kust, was altijd een tweede thuis voor Rudy. “Mijn werk was mijn hobby. Het was aangenaam samenwerken met de bazen, eerst met Pol en Jef, later met Koen en Filip en onder de collega’s op het werk heerste altijd een gezellige sfeer. In mijn lange carrière heb ik ook veel bekende sporters, uit alle mogelijke sportdisciplines, mogen raad geven, helpen kiezen of bestellen. Mijn werk bij Deweert Sport was gewoon, na Marie en mijn kinderen en kleinkinderen, mijn tweede grote liefde, mijn passie.”

“Nu ik met pensioen ga, wordt het tijd voor andere ‘dingen’. Ik blijf KVO-fan en volg de club op de voet, door dik en dun. Onze zoon Kevin, nu 39, heeft heel de jeugd van KVO doorlopen. Hij was als 16-jarige de jongste prof bij KVO en heeft ook in het buitenland gespeeld. Nu is hij uitbater van de sportbar in het zwembad van Bredene. Daar zal ik ook bijspringen, als het nodig is.”

Kevin heeft, samen met Wesley Deschacht, ook de voetbalschool Skills 4 Fun. Ze organiseren voetbalkampen (3 of 5 dagen) bij ploegen in de regio’s Oostende, Bredene, Eernegem en zelfs Houthulst. Ze oogsten naam en faam met hun speciale aanpak. “Nu ik veel tijd zal hebben, wil ik me ook inzetten voor de voetbalschool, die nauw samenwerkt met KV Oostende.”