Rudi Leniere was Krak van Poperinge 2021: “Gewoon jezelf blijven”

Een jaar geleden mocht Rudi Leniere de titel van Krak van Poperinge in ontvangst nemen. Hij was toen naar eigen zeggen overdonderd en is een jaar later nog steeds dankbaar voor de titel.

Rudi werd vorig jaar genomineerd omwille van zijn vele accordeonoptredens in de Poperingse rusthuizen tijdens de coronaperiode. Hij speelde toen buiten op de parking en bracht plezier voor de bewoners van de rusthuizen. “Ik speel ondertussen nog steeds accordeon in de verschillende rusthuizen”, vertelt Rudi.

“Ik speel toch nog steeds twee keer per maand, dit zowel in de Poperingse rusthuizen als in Kortrijk. Daarnaast word ik ook veel gevraagd voor evenementen of feesten. Zo speelde ik dit jaar tijdens de kerstmarkt of het weekend van de volkscafés in Poperinge. Dagelijks oefen ik toch zeker twee à drie uur en studeer ik nieuwe nummers in. Ik heb ondertussen een repertoire van ongeveer elf uur muziek.

“Toen ik de titel kreeg, werd ik er heel veel over aangesproken. Mensen kwamen zeggen dat ze gestemd hadden op mij of stuurden hun stembewijs door. Ik werd ook constant aangesproken op straat in Poperinge. Dat was heel hartverwarmend en daardoor groeide het idee om iets te doen ter bedanking van de vele stemmers.”

“Zo nam ik het initiatief om een aantal keer gratis te gaan spelen op de wekelijkse vrijdagsmarkt. Ik heb ondertussen zelf ook al gestemd op een van de genomineerden. Ik wens alle genomineerden dan ook heel veel succes toe en kan de winnaar alleen maar aanraden om zichzelf te blijven.”

(CB/foto MD)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.